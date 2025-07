Kosmiczny survival do wypróbowania w ramach PS Plus Premium

Jeżeli nie macie w co grać w bieżący weekend, my mamy z kolei dla Was propozycję. Warunek jest jeden: musicie posiadać aktywną subskrypcję PlayStation Plus w wariancie Premium. Abonenci mogą bowiem przetestować grę pod tytułem Cubic Odyssey od amerykańskiego studia Atypical Games. To produkcja, która zasłynęła przede wszystkim ze swojego podobieństwa do Minecrafta.

Darmowa wersja próbna Cubic Odyssey w PS Plus Premium

Posiadacze aktywnej subskrypcji PlayStation Plus Premium mogą w ramach abonamentu skorzystać z darmowej wersji próbnej, która pozwala na testowanie Cubic Odyssey przez pełne dwie godziny. Trial jest dostępny bez dodatkowych kosztów dla użytkowników najwyższego progu usługi.

Nie jesteście pewni, czy gra się Wam spodoba? W takim razie garść informacji: to sandboksowe RPG z widokiem pierwszoosobowym oraz otwartym światem w klimatach sci-fi. Gra łączy eksplorację, rzemiosło, a także walkę z galaktyczną plagą, znaną pod enigmatyczną nazwą Czerwona Ciemność.

Wcielamy się tutaj w Elę, bohaterkę, która za wszelką cenę próbuje przetrwać w tym nieustannie zmieniającym się uniwersum. Produkcja oferuje całkiem dużo swobody w kwestii eksplorowania świata, zarówno przestrzeni naziemnej, jak i kosmicznej. Do tego dochodzi zaawansowany system craftingu, zadania fabularne, a także tryb kooperacji.

Warto zwrócić uwagę na unikalną voxelową grafikę oraz dość nietypowe podejście do konstrukcji świata. Każda widoczna na niebie gwiazda to rzeczywisty system, który można odwiedzić.

Trial umożliwia pełny dostęp do gry na czas dwóch godzin – po tym czasie można kontynuować zabawę po zakupie pełnej wersji, zachowując postęp.

Źródło: PlayStation Store