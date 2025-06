Nowe gry z oferty PS Plus czerwiec 2025 dostępne od dziś

Kolejny dzień pierwszego tygodnia czerwca rozpoczynamy z przytupem. Sony udostępniło dziś czerwcową ofertę dla abonentów PlayStation Plus. Tym samym od dzisiaj aż do 30 czerwca posiadacze aktywnej subskrypcji mogą dodawać do swoich bibliotek trzy nowe tytuły.

PS Plus czerwiec 2025 – lista gier z oferty Essential

Alone in the Dark (PS5)

Bomb Rush Cyberfunk (PS4/PS5)

NBA 2K25 (PS4/PS5)

Gry będą dostępne do odebrania do 30 czerwca 2025 roku. Aby je pobrać, wystarczy aktywna subskrypcja PlayStation Plus Essential. Po dodaniu gier do biblioteki, pozostaną w niej tak długo, jak długo utrzymamy aktywny abonament.

Alone in the Dark to remake klasycznego survival horroru z 1992 roku. Gracze wcielają się w Emily Hartwood lub detektywa Edwarda Carnby’ego, którzy trafiają do posiadłości Derceto w latach 20. XX wieku. Ten gotycki dom, będący ośrodkiem dla chorych psychicznie, skrywa mroczne tajemnice i nadprzyrodzone zagrożenia. Gra łączy w sobie elementy eksploracji, rozwiązywania zagadek, a także walki z potworami.

Bomb Rush Cyberfunk to natomiast wyjątkowa hybryda gry akcji, platformówki i rytmicznego graffiti. Wcielamy się w Reda – członka Bomb Rush Crew – który próbuje odzyskać swoją przeszłość i zostać królem graffiti w futurystycznym mieście New Amsterdam. Gra inspirowana kultowym Jet Set Radio oferuje dynamiczną rozgrywkę opartą na trickach, muzyce i miejskim klimacie. W dużym skrócie: malujemy mury, uciekamy przed policją i zbieramy beaty.

NBA 2K25 to najświeższa odsłona koszykarskiej serii, która postanowiła powrócić z nową energią. Dzięki technologii ProPLAY animacje są bardziej realistyczne. Gracze mogą rozwijać własnego zawodnika w MyCAREER, zarządzać drużyną w MyNBA, czy też tworzyć wymarzone składy w MyTEAM i zanurzyć się w zupełnie nowym mieście. Dostępne są tryby dla pojedynczego gracza, tryby wieloosobowe czy też rozbudowane opcje personalizacji. To świetny tytuł dla fanów sportu, którzy posiadają PlayStation Plus.

Źródło: PlayStation