PlayStation ma kolejny problem. Gracze donoszą o zniknięciu ważnej funkcji

Coraz więcej użytkowników PS5 zgłasza problem. Z aplikacji PlayStation zniknęła sekcja przechwyconych obrazków z gry i nikt nie wie dlaczego.

Gdzie są moje zrzuty ekranu z PlayStation?

Od rana na forach pojawiają się dziesiątki wpisów. Gracze informują, że nie mogą już przesyłać zrzutów ekranu i nagrań z PS5 do aplikacji mobilnej PS App. Co gorsza, niektórym użytkownikom całkowicie zniknęła zakładka Captures. Dla wielu to kluczowa funkcja. Sytuacja dla części graczy może wydawać się więc dość poważna.

Co ciekawe, problem nie dotyczy wszystkich. Niektórzy użytkownicy Androida nadal widzą zakładkę i mogą z niej korzystać, ale inni, nawet na tych samych urządzeniach, już nie. Identyczna sytuacja dotyczy iPhone’ów. To raczej wyklucza problem techniczny powiązany z konkretnym systemem operacyjnym.

Pojawiają się więc spekulacje, że Sony może celowo wycofywać funkcję. I to właśnie to wywołuje największy niepokój. Zwłaszcza że możliwość przesyłania zrzutów do serwisów społecznościowych została już wcześniej ograniczona, w tym do platformy X.

Na razie firma nie wydała żadnego komunikatu, ale użytkownicy mają nadzieję, że to tylko tymczasowy błąd, a nie zapowiedź cięcia funkcji. PlayStation App bez Captures to dla wielu graczy duża strata, zwłaszcza tych, którzy często dzielą się swoimi materiałami z gier.

Źródło: PlayStation Lifestyle