Dwa potencjalne hity Xbox na premierę mają trafić także na PS5

Xbox staje się firmą multiplatformową? Dobre sobie – Xbox jest już teraz marką multiplatformową, skupiając się bardziej na subskrypcjach i grach, a nie na samych konsolach. To z kolei dobra wieść dla posiadaczy sprzętu konkurencji, którzy rzekomo mogą liczyć nawet na największe premiery first-party na PlayStation czy też… Nintendo.

Perfect Dark i Fable także dla PlayStation

Jedną z największych gier Microsoftu na 2025 roku jest Fable, który zapowiada się iście wspaniale. Nowe RPG ma czerpać z Wiedźmina 3 i ponownie przedstawi nam szalony, baśniowy świat fantasy. Tytuł ten miał zadebiutować oryginalnie na PC i Xbox Series X/S, ale podobno twórcy już teraz pracują nad wersją na PS5.

Zgodnie z doniesieniami hiszpańskiego serwisu Vandal, Fable ma równocześnie powstawać na urządzenia Microsoftu, jak i na PlayStation 5. Tym samym byłaby to gra firsty-party, która od premiery dostępna ma być także na PS5. Nie pierwsza, bo choćby DOOM: The Dark Ages również ma równocześnie zadebiutować na obydwu tych urządzeniach. Kiedy? No cóż – tego jeszcze nie wiemy.

Podobnie zresztą sytuacja ma wyglądać z Perfect Dark, nękanym problemami FPS-em od The Initiative. Ten tytuł, zgodnie z ofertą pracy opublikowaną w serwisie LinkedIn, także wyjdzie od razu na sprzęcie konkurencji. Istnieje szansa nie tylko na wersję na PS5, ale i Nintendo Switch 2. Twórcy zapewniają bowiem, że wśród zadań na wakacie jest „optymalizacja i zapewnienie skalowalności funkcji renderowania w celu obsługi wielu platform i ustawień jakości.”

