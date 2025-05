Największy sukces wieloletniej serii? Widzowie rzucili się do kin

Seria wraca z hukiem po długiej przerwie. Krwiste wypadki i sprytne sceny śmierci znów zadziałały na widzów jak magnes. Więzy krwi zarobiły aż 21 milionów dolarów już w pierwszy piątek, co oznacza lepszy start niż poprzednia część sprzed 14 lat.

Horror triumfuje nad konkurencją

Mimo że w kinach debiutowały także inne hity, to Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi wskoczyło na pierwsze miejsce. Bezkonkurencyjny blockbuster dla fanów grozy pozostawił za sobą całą konkurencję. Nadal jednak czekamy na sobotnio-niedzielne podsumowanie, które może wywindować weekendowy wynik do około 46 milionów.

Powrót serii pokazuje, że widzowie pragną dobrze zaplanowanych makabrycznych zgonów. Reżyserzy Adam Stein i Zach Lipovsky przywrócili marce charakterystyczny cynizm i rozbudowane śmierci-łańcuszki. Dzięki temu fani otrzymali dokładnie to, na co czekali. Choć minęło czternaście lat, marka nie straciła mocy rażenia. Recenzje krytyków są pozytywne, a publiczność chętnie wraca do kin. Nowe Oszukać Przeznaczenie udowadnia, że pomysł na makabryczne zgony wciąż może bawić i szokować.

Na horyzoncie czekają kolejne wielkie premiery, ale Oszukać Przeznaczenie znów udowadnia, że ta seria rozdaje karty w gatunku horroru. Fani mogą odetchnąć z ulgą – ulubiona marka znowu jest w formie.

Źródło: Bloody Disgusting