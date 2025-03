Polecany przez graczy świeży horror z kotem za jedyne 13 zł. Dużo taniej niż na Steam

A praca jest to najwyraźniej bardzo wymagająca, związana z wysokim ryzykiem choćby uszczerbku na zdrowiu. I to nie z powodu spadającej na głowę palety – chodzi tu przede wszystkim o potwory. „Jakie potwory?” – zapytacie. No te, przez które Wasze przesyłki czasami znajdują się tak długo w tranzycie, przecież to logiczne!

Order 13, nowy horror w wersji na Steam, o wiele taniej

Dobra, żarty na bok, bo są tu interesy – gra Order 13 jest dostępna na platformie Instant Gaming w cenie 13,77 zł, czyli możecie ją kupić o wiele taniej niż na Steam, gdzie kosztuje i tak nieszczególnie dużo, bo 40,99 zł. Po co jednak przepłacać, skoro można zaoszczędzić?

No dobra, ale o co w tym chodzi? No cóż – w Order 13 wcielasz się w pracownika odległego centrum logistycznego, którego zadaniem jest kompletowanie, pakowanie i wysyłanie zamówień. Twoim jedynym towarzyszem jest wierny kot, dodający otuchy w mrocznym magazynie. Każda zmiana rozpoczyna się od przeglądu zamówień, po czym wyruszasz w głąb magazynu, uzbrojony w latarkę i podstawowe narzędzia. Musisz działać szybko i unikać zbędnego zwlekania, gdyż otaczające cię cienie stają się coraz bardziej niebezpieczne.

Gra, stworzona przez studio Cybernetic Walrus i wydana przez Oro Interactive oraz Drillhounds, zadebiutowała 10 marca 2025 roku, więc mówimy o bardzo świeżej premierze. Cieszy się sporym zainteresowaniem, więc polecam działać szybko. Nigdy nie wiadomo, kiedy skończą się kody na Instant-Gaming.

Order 13 cieszy się bardzo pozytywnymi opiniami na Steam, gdzie 87% z 460 recenzji użytkowników jest pozytywnych. Gracze chwalą grę za wciągającą atmosferę, unikalne połączenie symulacji z elementami horroru oraz obecność kota jako towarzysza, co dodaje grze uroku. Wiadomo – jak jest coś dobrze, to zawsze zasługa kota.

