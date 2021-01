Nowe gry Star Wars od Electronic Arts. Lucasfilm Games ma dobre wieści

Lucasfilm Games potwierdza, że Electronic Arts wciąż będzie tworzyć gry w uniwersum Star Wars. EA będzie po prostu jednym z wielu deweloperów.

Ożywienie Lucasfilm Games zdawało się sugerować, że EA będzie musiało pożegnać się z marką Star Wars. Ku uciesze fanów słynnego wydawcy okazuje się, że EA będzie po prostu jednym z wielu wydawców, którzy zaangażują się w rozwój kultowego uniwersum.

Wiceprezes Lucasfilm Games zdradził, że Elektronicy tworzą kilka nowych projektów w gwiezdnowojennym wszechświecie.

Jesteśmy bardzo dumni z gier, które stworzyliśmy z EA. Będziemy dalej z nimi pracować i nasza więź jeszcze nigdy nie była tak silna. Choć nie mamy zbyt wielu informacji, którymi moglibyśmy się teraz podzielić, to tworzymy kilka projektów wraz z utalentowanymi zespołami EA. – powiedział wiceprezes Lucasfilm Games, Douglas Reilly w wywiadzie

Nie mamy pewności o jakie konkretnie gry chodzi. Najprawdopodobniej Respawn Entertainment pracują nad sequelem Fallen Order, a DICE może już przygotowywać Battlefront 3.

Nie podlega wątpliwości, że gracze byliby zainteresowani ewentualną kontynuacją Knights of the Old Republic. Gra była obiektem wielu plotek, ale na ten moment nic nie wskazuje na to, że wkrótce mielibyśmy ujrzeć jej zapowiedź.

Póki co Lucasfilm Games jest w trakcie ogłaszania kolejnych projektów. Firma ma za zadanie wyszukiwać i nadzorować partnerów, którzy zajmą się produkcją gier w uniwersum Star Wars i innych marek podległych Lucasfilm. Póki co w projekty zaangażowana jest Bethesda, Ubisoft i Electronic Arts.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.