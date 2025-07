Nowa edycja Elden Ringa coraz bliżej

Choć Elden Ring od dawna święci triumfy na konsolach PlayStation, Xbox oraz PC, wersja na Nintendo Switch 2 była dotąd jedynie marzeniem fanów. Tymczasem pojawił się konkret. Elden Ring: Tarnished Edition została oficjalnie sklasyfikowana przez ESRB, co zazwyczaj oznacza, że gra jest niemal gotowa do premiery. Co więcej, informacja ta pojawiła się zaledwie kilka dni przed nadchodzącym pokazem Bandai Namco, co wzbudza spekulacje, że zapowiedź debiutu na Switchu 2 to już tylko kwestia czasu.

Tarnished Edition nie będzie jedynie prostym portem oryginału. FromSoftware zapowiada rozszerzoną i udoskonaloną edycję, zawierającą m.in. dwie nowe klasy postaci, cztery świeże zestawy zbroi, dodatkowe bronie i umiejętności, a także nowe opcje personalizacji wierzchowca Torrent. Całość uzupełni długo wyczekiwany dodatek Shadow of the Erdtree, który wnosi zupełnie nowy obszar i znacznie trudniejszych przeciwników — w sam raz dla weteranów świata Półcienia.

Nintendo pochwaliło się Tarnished Edition już w kwietniu, podczas oficjalnej prezentacji Switcha 2, jednak do tej pory brakowało konkretów. Teraz, dzięki wpisowi ESRB, fani mają mocny powód, by oczekiwać rychłej premiery. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Elden Ring może stać się jednym z największych i najbardziej ambitnych tytułów trzeciej generacji konsol Nintendo.

Elden Ring: Tarnished Edition for Nintendo Switch 2 box art from Norwegian webstore ProShop. Shadow of the Erdtree included and no indication of game-key card so fingers crossed (Play-Asia lists the Asian version as key card).https://t.co/FtCYvclLZu pic.twitter.com/6RR4DSb76N — Croc Oclock (@CrocOclock) June 30, 2025

Przeniesienie tak rozbudowanej i graficznie zaawansowanej gry na platformę przenośną to ogromne wyzwanie. Ale też szansa, by dotrzeć do nowej rzeszy graczy. Jeśli optymalizacja dopisze, Elden Ring może zachwycić również w wersji mobilnej, udowadniając, że Switch 2 to nie tylko konsola dla fanów Mária i Zeldy, ale też prawdziwy sprzęt do grania bez kompromisów. Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy o krok od jednego z najważniejszych ogłoszeń tego roku.

Źródło: wccftech.com