Wielki powrót hitu Netfliksa. Druga część już na platformie

Netflix odpala sequel The Old Guard. Charlize Theron wraca do akcji, ale czy w ogóle ktoś na to czekał? Raczej tak, skoro “jedynka” zdobyła niezłe oceny.

Po czterech latach od premiery The Old Guard Netflix wypuszcza kontynuację. Film z Charlize Theron, który pierwotnie wydawał się klasyczną kaszaną, zyskał jednak zaskakująco ciepłe przyjęcie i teraz powraca z drugą częścią. Premiera już dziś i może to być największa nowość tygodnia na platformie.

Powrót nieśmiertelnych na Netflix

W The Old Guard 2 Andy (Charlize Theron) wraz ze swoją ekipą nieśmiertelnych ponownie staje naprzeciw globalnemu zagrożeniu. Tym razem przeciwnik ma znacznie większe ambicje, a stawka, jak przystało na sequel, jest odpowiednio podkręcona. Opowieść dalej opiera się na komiksie Grega Rucki, który współpracował również przy scenariuszu, więc trzyma się pierwowzoru.

Netflix zapowiada to jako widowiskowy powrót do świata nieśmiertelnych, ale warto zachować nieco dystansu. Choć pierwsza część była nieźle oceniona, 80% pozytywnych recenzji krytyków i 70% od widzów na Rotten Tomates, to jednak nie była to produkcja, która zapadła na długo w pamięć. Ot, solidne kino akcji do obejrzenia i zapomnienia.

Czy coś się zmieniło? Po zwiastunie trudno wyrokować. Wygląda na więcej tego samego. Oznacza to głównie walki, pościgi i szczyptę refleksji o nieśmiertelności. Netflix stawia na sprawdzone nazwiska i motywy, co raczej nie zwiastuje przełomu. Ale jeśli ktoś lubi takie klimaty, to pewnie i tym razem znajdzie coś dla siebie.

Źródło: Netflix