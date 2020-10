Cena Netflix. Usługa po raz kolejny drożeje

Cena Netflix poszybowała w górę. Póki co abonament wzrósł wyłącznie w USA, ale podwyżka może też dotknąć Europy

Dotychczasowa opłata za pakiet HD Standard w Stanach Zjednoczonych wynosiła 13$, po zmianie ceny zapłacimy za wspomnianą wersję Netflix o dolara więcej. Większa różnica w kwocie, dotyczy zaś pakietu 4K Premium. Pierwotnie Amerykanie płacili 16$, nowa cena to 18$. Póki co nie wiadomo, czy podwyżki dotrą również do Europy, nie da się jednak wykluczy takiego scenariusza.

W Polsce suma jaką musimy uiścić za korzystanie z platformy VOD, uzależniona jest od pakietu, na który się zdecydujemy:

Plan podstawowy kosztuje 34 zł miesięcznie i pozwala na oglądanie wideo w jakości HD (480p) na 1 ekranie równocześnie

Standard kosztuje 43 zł miesięcznie i umożliwia on oglądanie wideo w jakości FHD (1080p) na 2 ekranach w tym samym czasie

Za Premium zapłacimy 52 zł miesięcznie i pozwala na oglądanie wideo w jakości HDR/4K (2160p) na 4 ekranach jednocześnie

