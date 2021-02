Do Need for Speed Hot Pursuit Remastered zawitał wielki patch. Gra zadziała lepiej na konsolach

Need for Speed Hot Pursuit Remastered właśnie wzbogaciło się o ciekawą nowość. Dodatkowo gracze konsolowi mogą zagrają ładniej i płynniej.

EA długo czekało z ujawnieniem odświeżonego Hot Pursuit. Gra w końcu trafiła na rynek i zebrała całkiem przychylne oceny. Bez rewelacji, ale to rzekomo przyzwoity remaster.

Różnice w grafice są widoczne na pierwszy rzut oka i choć nie są one ogromne, to zdecydowanie cieszą oko. Dodatkowo gra jest dostępna w całkiem przystępnych cenach. Co więcej, nadal się rozwija. Właśnie opublikowano nową, bardzo istotną aktualizację.

Spora aktualizacja do Need for Speed Hot Pursuit Remastered

Electronic Arts opublikowało szczegóły łatki, która znacznie ulepsza działanie produkcji. Znamy konkrety odnośnie konsol, ale wersja na PC również powinna śmigać sprawniej.

Najwięcej zmian zauważą posiadacze PlayStation 5 i Xbox Series X. Na tym sprzęcie Hot Pursuit zadziała w rozdzielczości 4K i 60 klatkach na sekundę. Nie podano informacji o jakichkolwiek zmianach działania wersji na Xbox Series S i Nintendo Switch.

Posiadacze starszej generacji konsol oczywiście nie zostali z niczym. Na PlayStation 4 Pro i Xbox One X zagramy w rozdzielczości 4K i przynajmniej 50 klatkach na sekundę.

W obu przypadkach dodano specjalną sekcję w menu opcji. Pozwoli ona Wam odpowiednio dobrać ustawienia do własnych preferencji rozgrywki. Miło, że EA zadbało o usprawnienie działania produkcji.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered zyskuje nową funkcję

Nowości jest jednak więcej. Do gry trafił też edytor winyli. To bardzo podobne rozwiązanie do tego wykorzystanego w NFS Heat.

Jest to funkcja pozwalająca graczom na tworzenie projektów karoserii dla swoich samochodów. Co więcej, gracze mogą korzystać z gotowych wzorów, jeśli nie chcą kreować własnych projektów od podstaw.

Nowość ta ma kilka ograniczeń. Winyl może zawierać maksymalnie 300 kalkomanii lub zajmować do 100 MB pamięci. Wątpię, aby te wartości były niewystarczająca dla większości graczy. Winyle będą przy okazji widoczne w wyścigach multiplayer i jeżeli zauważycie kogoś z nieodpowiednią grafiką, to możecie zgłosić to na ekranie końca zawodów.

Do nowości dochodzi też oczywiście masa poprawek błędów. NFS Hot Pursuit Remastered ma przy okazji działać stabilniej. Pełny opis patcha znajdziecie w tym miejscu.

Cieszy mnie fakt, że remaster zyskał nowe funkcje. EA powoli inwestuje w swój segment gier wyścigowych i szykuje go na nadejście wsparcia od Codemasters. Kto wie, może nowy nabytek wydawcy zadba o kolejne części Need for Speed?

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.