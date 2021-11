Kitana prezentuje swoje zdolności na wideo. Zobaczcie świetny cosplay z Mortal Kombat

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Seria Mortal Kombat jest pełna po prostu genialnych projektów postaci, które na przestrzeni lat otrzymały wiele rewizji. Jedną z najbardziej kojarzonych bohaterek z tego cyklu jest Kitana. Zobaczcie jej niesamowity cosplay autorstwa rosyjskiej modelki.

Twórczynią tej kreacji jest Natalia Nova Cosplay, która na swoim koncie posiada masę projektów nawiązujących do wielu światów znanych z popkultury. Zobaczcie na poniższym nagraniu, jak sobie radzi w akcji ona i jej jedno z ostatnich dzieł.

Warto wziąć pod uwagę to, że pozowanie do zdjęć i odgrywanie postaci do nagrania nieco się różni. Wielu cosplayerów i cosplayerek preferuje którąś z tych dwóch rzeczy, a niektórzy twierdzą nawet, że ta druga forma jest nieco trudniejsza. Jak widać, artystka poradziła sobie i z takim zadaniem.

Natrafiłem również na kilka kadrów ukazujących jej kostium z bliska. Klikając strzałki z prawej strony przejdziecie do kolejnych fotografii. Widać, że użyto w tym przypadku wielu różnych odmian materiału. Najbardziej spodobało mi się wykorzystanie tego, który wygląda jak niebieska skóra węża.

Jestem ciekaw Waszych opinii odnośnie omawianego przeze mnie cosplay’u. Ostatnio temat Mortal Kombat ucichł w mediach, a też przekłada się to na popularność tej tematyki na cosplay’owej scenie. Z tego powodu znacznie ciężej odnaleźć dopracowane kreacje na podstawie tej gry. Jeśli jesteście głodni większej liczby rewelacyjnych fotografii zahaczający o ten kawałek popkultury, wszystkie teksty tego typu znajdziecie w tym miejscu.