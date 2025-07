Mortal Kombat 2 zapowiada się fantastycznie. Johnny Cage na wielkim ekranie

Warner Bros. odpala pełną kampanię promocyjną swojego nowego hitu. Mortal Kombat 2 doczekało się prawdziwego trailera, który pokazuje, że tym razem stawka jest wyższa, a widowisko ma być znacznie bardziej epickie niż ostatnio.

Film Mortal Kombat 2 na zwiastunie

Mortal Kombat 2 to bezpośrednia kontynuacja filmu z 2021 roku. Po sukcesie pierwszej części, Warner Bros. i New Line Cinema postanowili nie zwlekać i z pełną mocą wracają do Smoczego Uniwersum. Za kamerą ponownie stanął Simon McQuoid, a do ról wracają dobrze znani aktorzy: Lewis Tan jako Cole Young i Chin Han jako Shang Tsung. Nie zabraknie też Hiroyukiego Sanady jako legendarnego Scorpiona.

Ale to nie wszystko. W sequelu pojawią się też zupełnie nowe postacie, w tym długo wyczekiwany Johnny Cage, którego zagra Karl Urban. Aktor znany z serialu The Boys świetnie odnajduje się w roli gwiazdy kina akcji z ciętym językiem. I to właśnie on stanie u boku pozostałych wojowników Ziemi, by stanąć do walki przeciwko siłom Shao Kahna. Władca Outworlda, grany przez Martyna Forda, zapowiada się na potężnego przeciwnika i już w zwiastunie robi potężne wrażenie.

Film ma wyraźnie większy rozmach niż poprzednik, co widać zarówno w choreografii walk, jak i scenografii. Twórcy nie tylko rozwijają historię, ale też starają się nadać całej serii bardziej kinowego charakteru. Mortal Kombat 2 ma być początkiem większego uniwersum, z kolejnymi postaciami i rozbudowaną mitologią świata.

Źródło: YouTube