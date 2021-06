Przez sześć lat od premiery Wiedźmin zdążył trochę się zestarzeć pod względem technicznym. Z pomocą przychodzą modyfikacje – jedna z najświeższych poprawia jakość animacji w grze.

Autorem moda jest użytkownik forum NexusMods i fan Wiedźmina o pseudonimie PsychoCaki. Gracz już wcześniej stworzył podobne ulepszenie o nazwie Smooth Combat, jednak nie sprostało ono jego oczekiwaniom. PsychoCaki postanowił więc zrobić wszystko od nowa – i tak powstał projekt SCAAR. Praca nad modyfikacją zajęła autorowi około trzech miesięcy.

PsychoCaki zajął się przede wszystkim udoskonaleniem ruchów Geralta podczas walki, jak również stworzył od nowa pozostałe animacje postaci, na przykład chodzenie czy bieganie. Rozgrywka stała się dzięki temu dużo płynniejsza. Jak to wszystko wygląda w praktyce, możecie zobaczyć na poniższym filmiku.

Jeśli wideo przekona was i zechcecie sami wypróbować modyfikację, to jest ona dostępna pod tym adresem na NexusMods. Praca PsychoCaki’ego zbiera bardzo pozytywne komentarze. Przykładowo jeden z internautów zaopiniował, że jest to najlepszy mod dotyczący animacji w grze, jaki kiedykolwiek powstał.

Przy okazji warto przypomnieć o pewnym ciekawym eksperymencie dotyczącym modyfikacji w polskiej produkcji, o którym pisaliśmy na naszej stronie kilka dni temu. Autor kanału Digital Dreams na YouTube uruchomił Wiedźmina na karcie GeForce RTX 3090 i w rozdzielczości 8K, dodając ponad 50 modów ulepszających grafikę i ray tracing. Odświeżony w ten sposób tytuł od RED-ów prezentuje się zjawiskowo.