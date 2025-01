Zakaz klawiatury i myszki. Twórcy darmowego hiciora banują graczy

Jeden z największych darmowych hitów od dawna, a także po prostu fantastyczna gra free-to-play radzi sobie świetnie. Przyciąga nieustannie nowych graczy, ale niektórzy z nich najwyraźniej postanowili niejako ułatwić sobie zabawę.

Marvel Rivals zakazuje klawiatury i myszki

Twórcy hiciora podkreślają w ostatnim komunikacie na Steam, że “zespół Marvel Rivals jest niezachwiany w naszej misji wspierania uczciwej i ekscytującej rozgrywki dla wszystkich. Oszukiwanie w jakiejkolwiek formie jest czymś, z czym będziemy walczyć bezlitośnie, i wzywamy naszą społeczność do wsparcia naszego dążenia do utrzymania pozytywnej atmosfery w grach”. O jakim konkretnie oszukiwaniu mowa? O używaniu PeCetowych peryferiów na konsolach.

Tak naprawdę każdy może skorzystać z adaptera symulującego kontroler, w trakcie korzystania z klawiatury i myszki. I nie chodzi tu wyłącznie o graczy na konsolach, ale także i na PC. Zasada jest prosta – Marvel Rivals jak wiele innych shooterów, wspiera asystę celowania na padach. Na myszce nie ma mowy o takim ułatwieniu, bo i tak jest de facto łatwiej. Ci gracze, którzy korzystają z zewnętrznych rozwiązań symulujących peryferia, mogą cieszyć się obydwoma ułatwieniami – asystą celowania i myszką. Dla twórców hitowej gry free-to-play jest to już jawne oszukiwanie.

Dlatego też, zarówno na PC, jak i konsolach, podejmiemy kroki w celu wyeliminowania tego nikczemnego zachowania. Kary dla użytkowników adapterów klawiatury i myszy mogą obejmować tymczasowe lub stałe zawieszenie konta, usunięcie z rankingów lub inne kary w zależności od okoliczności. – wyjaśniają twórcy

Wygląda więc na to, że nie będzie już możliwe korzystanie z takiej formy pomocy w Marvel Rivals, bo może się to skończyć banem i to naprawdę srogim. Nie jest to pierwsza taka sytuacja, bo nawet twórcy konsol coraz śmielej zakazują podobnych rozwiązań. Jedna z aktualizacji do PS5 zablokowała korzystanie z popularnego akcesorium Cronus Zen.

Źródło: PC Gamer