Nowy zwiastun z rozgrywką potwierdza datę premiery Mafia: The Old Country. Są też wymagania PC

Mafia: The Old Country zadebiutuje całkiem niedługo, bo 8 sierpnia 2025 roku. Nowy gameplay trailer pokazuje jakość gry, a do tego mamy wymagania PC.

Mafia: The Old Country zadebiutuje 8 sierpnia 2025 roku na PC, PS5 i Xbox Series X/S. Nowy zwiastun prezentuje dynamiczną akcję i brutalne starcia w scenerii wczesnego XX wieku. W grze wcielimy się w Enzo Favarę, młodego Sycylijczyka, który próbuje przetrwać w brutalnym świecie mafii. Rozgrywka skupia się na intensywnych starciach wręcz i strzelaninach, a także na eksploracji otwartego świata, w tym jazdy konnej i prowadzenia pojazdów z epoki. Twórcy obiecują liniową narrację z silnym naciskiem na fabułę, czyli to, za co fani kochają tę markę od lat.

Gra została stworzona na silniku Unreal Engine 5, co przekłada się na względnie wysokie wymagania sprzętowe. Z drugiej strony na pewno nie jest źle, więc nie mamy powtórki choćby z obecnej sytuacji z DOOM: The Dark Ages, które potrzebuje naprawdę mocnego PeCeta. Pełną specyfikację znajdziecie poniżej.

Warto również zauważyć, że Mafia: The Old Country będzie korzystać z zabezpieczenia Denuvo. Może to wpłynąć na wydajność gry na niektórych systemach. Denuvo jest często krytykowane przez społeczność graczy za potencjalne obniżenie płynności rozgrywki.

Gra będzie dostępna w dwóch edycjach: standardowej i Deluxe. Edycja Deluxe zawiera dodatkowe elementy kosmetyczne, takie jak stroje, broń i pojazdy, a także cyfrowy artbook i ścieżkę dźwiękową. Obie wersje można już zamawiać w przedsprzedaży. Na szczęście ich cena nie zwala z nóg.

Minimalne wymagania Mafia: The Old Country:

OS : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Procesor : AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7-9700K

: AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7-9700K RAM : 16 GB

: 16 GB Karta graficzna : AMD Radeon RX 5700 XT / NVIDIA GeForce RTX 2070

: AMD Radeon RX 5700 XT / NVIDIA GeForce RTX 2070 DirectX : Wersja 12

: Wersja 12 Miejsce na dysku: 55 GB (SSD wymagane)

Rekomendowane wymagania (1440p na wysokich ustawieniach):

OS : Windows 11 64-bit

: Windows 11 64-bit Procesor : AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7-12700K

: AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7-12700K RAM : 32 GB

: 32 GB Karta graficzna : AMD Radeon RX 6950 XT / NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

: AMD Radeon RX 6950 XT / NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti DirectX : Wersja 12

: Wersja 12 Miejsce na dysku: 55 GB (SSD wymagane)

A, no tak — jeszcze obiecany filmik. Zobaczycie na nim urywki rozgrywki oraz mocne zaakcentowanie tła fabularnego produkcji.

Źródło: YouTube / DSOGaming