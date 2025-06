Unikatowa, bogata edycja Mafia: The Old Country na PS5 w świetnej cenie

Mafia: The Old Country w wyjątkowym wydaniu. Świetny pre-order ze Steelbookiem i puzzlami do kupienia w wersji przedpremierowej na PS5!

Jeśli Mafia: The Old Country znajduje się na twoim radarze, to warto zwrócić uwagę na naprawdę atrakcyjną edycję startową gry. Launch Edition dostępna w polskich sklepach to coś więcej niż tylko pudełko z płytą. Mamy tu solidny zestaw dodatków dla kolekcjonerów, a całość można już zamówić w przedsprzedaży na PS5.

Szukasz tańszej wersji PC? Sprawdź mega promocję na pre-order gry!

Mafia: The Old Country w ciekawym pre-orderze

Edycja Launch Edition gry Mafia: The Old Country dostępna jest m.in. na Gamefinity oraz BlueGames. Wszystkie oferty zawierają ten sam, konkretny zestaw: pełną wersję gry na PlayStation 5, metalowy Steelbook z unikalnym wzorem oraz duże puzzle (aż 1000 elementów) nawiązujące do klimatu tytułu. Jak na edycję premierową to naprawdę przyjemny zestaw, szczególnie że cena nie jest wygórowana.

Co do samej gry, Mafia The Old Country zabiera nas do Sycylii z początku XX wieku, gdzie wcielamy się w Enzo Favarę, młodego mężczyznę, który próbuje przetrwać i udowodnić swoją wartość mafijnej rodzinie. Czekają nas brutalne porachunki, mroczna atmosfera i masa emocjonujących misji. Wszystko to zrealizowane w formie gry akcji z perspektywy trzeciej osoby.

Trzeba przyznać, że zestaw startowy z dodatkami może być ciekawym kąskiem nawet dla tych, którzy nie są największymi fanami kolekcjonerek. Puzzle i solidny Steelbook potrafią zrobić różnicę. Zwłaszcza że ta wersja nie winduje ceny do absurdalnych poziomów. Jeśli więc planujesz zakup Mafii na premierę, ta opcja może być po prostu najrozsądniejsza.

Źródło: Gamefinity