Dwumetrowa modelka wciela się w Lady Dimitrescu, cóż za cosplay!

Ekaterina Lisina, która liczy 2,06 metra weszła w skórę Lady Dimitrescu. Ten cosplay warto zobaczyć, mrozi krew w żyłach.

Na łamach naszego portalu pisaliśmy, że Lady Dimitrescu to istny olbrzym. Tomonori Takano potwierdził, że dama ma prawie trzy metry wzrostu! Więcej informacji znajdziecie w tym miejscu. Japończyk w rozmowie z IGN przyznał, że postać wzorowano na Morticii Addams oraz Elżbiecie Batory. Pierwsza z kobiet to świetnie znana żona Gomeza. Jest bardzo smukła i wysoka, a na dodatek lubuje się w czarnych kolorach. Z kolei Elżbieta Batory nazywana jest krwawą hrabiną, uznawaną za jedną z najbardziej okrutnych kobiet w historii.

Udany cosplay Lady Dimitrescu

Ekaterina Lisina to zaś najwyższa modelka świata. Jest Rosjanką, która w przeszłości grała w koszykówkę, zdobywając brązowy medal dla swojej reprezentacji na letnich Igrzyskach Olimpijskich w 2008 roku. Trzeba przyznać, że jej kreacja Lady Dimitrescu udała się wzorcowo. Swoimi wrażeniami podzieliła się na Instagramie:

Po utrzymywaniu sekretu przez tak długi czas jestem niesamowicie podekscytowana, mogąc ujawnić ten wyjątkowy cosplay Lady Dimitrescu z nadchodzącego Resident Evil Village. Tak ambitny projekt wymagał niezliczonych godzin pracy i stresu, liczę na to, że efekt końcowy przypadnie do gustu wam tak samo jak mi. Dziękuję całemu zespołowi ludzi, dzięki którym taki rezultat okazał się możliwy do osiągnięcia. (…) Może i nie posiadam 244 centymetrów, tylko 205 (bez obcasów), ale uważam, że różnica jest niewielka.

Źródło: Ekaterina Lisina (@ekaterina_lisina15)

Wiele wskazuje na to, że antagonistka stanie się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w serii Resident Evil. Szkoda tylko, że polscy gracze nie mogą liczyć na wydanie gry w rodzimym języku (więcej tutaj). Można mieć jedynie nadzieję, że fani cyklu gier grozy sami po pewnym czasie stworzą spolszczenie. Uprzedzamy jednak, że to zdarzy się nie wcześniej niż kilka miesięcy po premierze. Data wydania produkcji została zaplanowana na dzień 7 maja bieżącego roku. Gra ukaże się zarówno na komputerach klasy PC, jak i konsolach: PS4, PlayStation 5 oraz Xbox One i XSX/XSS.

Gra oferować będzie akcje z pierwszej osoby, kładąc spory nacisk na eksplorację otoczenia. Zwiedzimy zarówno wioskę oraz usytuowany nieopodal tajemniczy zamek. Poza toczeniem walk z przeciwnikami, zaktywizujemy do pracy również nasze szare komórki, rozwiązując niejedną zagadkę. Właściciele konsoli PS5 mogą sięgnąć po demo zatytułowane Maiden. Jego przejście zajmuje około 20 minut, pozwalając nam rozejrzeć się za sekretami burzącej krew w żyłach posiadłości.

Źródło: Ekaterina Lisina (@ekaterina_lisina15)

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.