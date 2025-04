Commandos: Origins już dziś! Gra do kupienia taniej

Commandos: Origins to najnowsza odsłona kultowej serii taktycznych gier strategicznych, opracowana przez Claymore Game Studios i wydana przez Kalypso Media. Gra zadebiutowała 9 kwietnia 2025 roku na platformach PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Jeżeli interesuje was wersja na PC, to mamy dla was dobre wieści. Tytuł jest dostępny w promocyjnej cenie w sklepie Instant Gaming.



Rozgrywka koncentruje się na taktycznej infiltracji i działaniach w ukryciu. Gracze muszą wykorzystywać zdolności swoich komandosów, aby przenikać do wrogich instalacji, przeprowadzać sabotaż oraz unikać wykrycia przez przeciwnika. Misje rozgrywają się w różnorodnych sceneriach, od lodowych pustkowi Arktyki, przez pustynie Afryki, po zachodnie wybrzeża Europy i front wschodni.

Źródło: Instant Gaming