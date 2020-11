Od jutra kina w Polsce będą zamknięte. Zyska na tym zapewne HBO i Netflix

W związku z szalejącą pandemią, od jutra wchodzą w życie nowe obostrzenia. Kina pozostaną zamknięte, ale najpewniej skorzysta na tym HBO i Netflix.

Kina, teatry, muzea i galerie, a także wszelkie inne instytucje kulturalne, czasowo pozostaną zamknięte. Stan te będzie funkcjonował przynajmniej do dnia 29 listopada, ale nie wiadomo czy termin obowiązywania restrykcji nie zostanie wydłużony.

Można spodziewać się, że bieżąca sytuacja, przełoży się na większe zainteresowanie platformami VOD. Pytanie tyko, czy nie wpłynie to na wzrost cen abonamentu? Niedawno pisaliśmy o podwyżkach, które dosięgnęły Amerykanów. Bardzo możliwe, że i Polacy będą musieli wysupłać większe kwoty z portfela, by móc cieszyć się najnowszymi produkcjami filmowymi.

Tematyka COVID 19 budzi sporo kontrowersji. Chociaż wiele osób sceptycznie pochodzi do zagrożenia związanego z koronawirusem, to póki co nie udamy się do kin, musząc dostosować się do zasad ustalonych przez ustawodawców.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.