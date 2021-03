Znamy plany rozwoju Hitman 3. Szykujcie się na marzec pod znakiem Agenta 47

IO Interactive zapowiedziało nowości zmierzające do Hitman 3. Gra wzbogaci się o nowe wydarzenia i sporą aktualizację zawartości.

Nowy Hitman zawitał już na konsolach i komputerach graczy. Tytuł zbiera bardzo pozytywne oceny i krytycy twierdzą, że to świetne zwieńczenie trylogii. Agent 47 dostarczył to, czego oczekiwali fani.

Na podstawowej wersji gry się oczywiście nie skończy. IO Interactive szykuje się do wprowadzenia nowej zawartości i ujawniło plany na najbliższy miesiąc. O nudzie nie będzie mowy.

Nowe eventy i aktualizacja trafią do Hitman 3 w marcu

Zacznijmy od końcówki marca, bo wtedy doczekamy się największej nowości. Od 30 marca do 12 kwietnia, wszyscy gracze otrzymają możliwość uczestnictwa w wydarzeniu Berlin Egg Hunt. Za wykonanie specjalnych zadań otrzymamy kostium Raver Outfit. Więcej szczegółów poznamy niebawem.

Na 30 marca zaplanowano również sporą łatkę do gry. Nie wiemy co dokładnie zmieni, ale zapewne znacznie usprawni doświadczenie. Nie zdziwię się, jeśli dodatkowo ujrzymy w niej jakiś rodzaj nowej treści.

Również 30 marca pojawi się dodatkowa zawartość dla posiadaczy edycji Deluxe. W jej skład wchodzi specjalne misja typu Escalation oraz trzy wyjątkowe przedmioty: The Taunton Dart Gun, The Strainjacket Belt oraz The Strainjacket.

Od 19 do 29 marca IO Interactive umożliwi nam zapolowanie na specjalny cel na Isle of Sgail. To limitowany kontrakt, który ucieszy graczy poszukujących wyzwania.

25 i 11 marca gracze otrzymają możliwość wykonania unikatowych kontraktów. Zostały one stworzone we współpracy z podcasterami EasyAllies i redakcją Eurogamer.

Pierwsza nowość trafi do gry 4 marca. To nowe zadanie Escalation nazwane The Lesley Celebration. Poniżej możecie obejrzeć zwiastun nadchodzących nowości.

To dopiero początek rozwoju Hitman 3

Świeżej zawartości zdecydowanie nie zabraknie. To jednak dopiero pierwszy rzut nowej treści, która trafi do Hitmana 3. Twórcy mają bardzo ambitne plany i zapewne będą wspierać grę przez parę, jeśli nie paręnaście dobrych miesięcy.

Jakiś czas temu do gry trafiła aktualizacja, dzięki której możemy przenieść zawartość Hitmana 2 do trzeciej odsłony serii. IO Interactive kontynuuje tradycję i dąży do upchnięcia całej trylogii w formie „jednej” gry. Póki co wychodzi to bardzo dobrze, a łączna zawartość trzech produkcji jest naprawdę bardzo imponująca.

Kolejne łatki już zmierzają do Hitman 3 i mam nadzieję, że gra zyska jeszcze więcej treści. Na kontynuację przygód Agenta 47 przyjdzie nam zapewne długo poczekać, więc warto się nacieszyć tym, co już oddano nam do dyspozycji.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.