Hit sprzed lat powróci na PS4 i PS5. To klasyczna strzelanka retro

W dobie remake’ów i powrotów do przeszłości czasem pojawiają się produkcje, które zaskakują nawet największych fanów klasyków. Tak jest z Mamorukun Curse! — japońskim shooterem z 2013 roku, który zdobył sobie wierne, choć niewielkie grono fanów dzięki swojemu szalonemu klimatowi i oldschoolowej rozgrywce. Teraz wraca jako Mamorukun ReCurse! — w pełni zremasterowana wersja gry trafi na PS4 i PS5 25 września. To nie tylko szansa na powrót do zaświatów, ale i idealna okazja dla nowych graczy, by dać się wciągnąć w ten nietypowy świat.

Wydanie gry powierzono Clear River Games, a za wersję fizyczną odpowiada znana fanom edycji kolekcjonerskich firma Limited Run Games. Na PS5 pojawią się dwie wersje pudełkowe — standardowa i edycja „Underworld”, która z pewnością trafi do kolekcjonerów. Preordery ruszają 15 lipca, a już teraz można rzucić okiem na świeży zwiastun, który prezentuje grę w nowym, odświeżonym wydaniu.

Mamorukun ReCurse! nie ogranicza się tylko do podbicia rozdzielczości. Gra oferuje m.in. wsparcie dla panoramicznych ekranów, sterowanie twin-stick, zupełnie nowy balans postaci i klasyczną muzykę skomponowaną przez Yosuke Yasui. Do wyboru będzie kilka trybów: fabularny Story Mode, klasyczny Arcade Mode oraz specjalne wyzwania w Netherworld Adventures. Gracze wcielą się w Mamoru, który po śmierci trafia do Zaświatów i wraz z grupką ekscentrycznych postaci walczy o ocalenie tego niezwykłego świata.

Choć gra w wersji na PS3 nie była wielkim hitem sprzedażowym, zyskała status kultowej wśród fanów gatunku dzięki unikalnemu stylowi, intensywnej rozgrywce i niespodziewanej głębi. Dawne recenzje, choć umiarkowane (7/10), podkreślały jej arcade’owy urok i potencjał na krótkie, ale intensywne sesje. Teraz Mamorukun ReCurse! dostaje drugą szansę — w czasach, gdy gracze coraz częściej sięgają po mniejsze, oryginalne tytuły, ten powrót może okazać się prawdziwym strzałem w dziesiątkę.

Źródło: playstationlifestyle.net