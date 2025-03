Polska, szalenie kontrowersyjna gra za jedyne 4 zł. Sprawdźcie, skąd wzięła się ta burza

Pamiętacie Postala? Hatred czerpie z niego garściami, ale porzuca przy tym całą tę „komediowo-przerysowaną” otoczkę, stawiając na jedno – czystą, nieskrępowaną masakrę. Zgaduję, że wiele lat temu tytuł ten przeszedłby do historii jako jeden z najbardziej znienawidzonych, zło w czystej postaci mogące przynieść ludzkości zgubę, antychrysta i wszystko, co złe.

Najbardziej kontrowersyjna polska pozycja. Promocja na gry

Tak przynajmniej twierdziłaby telewizja, która od dawna obarcza gry wideo winą za najgorsze rzeczy. Hatred to przy wszystkich innych istna pożywka dla kontrowersji. Jest to tytuł, który zaczyna się nienawidzącym ludzkości nihilistą, przywdziewającym czarny płaszcz i ładującym karabin. Potem rusza… po prostu przed siebie, strzelając do wszystkiego, na co natrafi.

Po latach doskonale widać, że kontrowersje wokół tej gry są z jednej strony w pełni zrozumiałe, a z drugiej to przede wszystkim zabieg marketingowy, gra wideo stworzona w celu zrobienia szumu o polskim studiu. I udało się, bo choć kolejne tytuły od Destructive Creations maja już znacznie większe ambicje, często pisano „nowa gra twórców kontrowersyjnego Hatred”.

Teraz możecie sami sprawdzić, skąd w ogóle cały ten szum, bo w cenie 4 złotych ciężko znaleźć coś, co zaoferuje około 4 godzin zabawy. O różnej jakości i być może nie dla każdego, ale jednak to mniej więcej złotówka za godzinę rozgrywki. Sensowna wymiana. Sam muszę jednak przyznać, że mimo całych kontrowersji, to nawet… całkiem niezły tytuł. Kod na grę otrzymacie w wersji na platformę Steam.

Źródło: Opracowanie własne