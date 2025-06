Gracze wkurzeni na GTA VI “W 2026 roku takie coś nie przejdzie!”

Gdy oczekiwania wobec GTA VI sięgają zenitu, nowy raport Digital Foundry studzi entuzjazm. Według analiz ekspertów technicznych, najnowszy hit od Rockstar Games może działać w zaledwie 30 klatkach na sekundę na PS5 i Xbox Series X|S. Dla wielu graczy to nie tylko zawód — to potencjalny powód, by wstrzymać się z zakupem.

Problemy z GTA VI? Chodzi o 30FPS

GTA VI od początku zapowiada się na najbardziej ambitną produkcję Rockstara od lat. Nowa oprawa graficzna, ray tracing, dynamiczne oświetlenie i wyjątkowo realistyczny świat gry — wszystko to wygląda jak marzenie. Jednak według Digital Foundry ten wizualny skok jakościowy ma swoją cenę: ograniczenie rozgrywki do 30 FPS na obecnych konsolach. Will Judd z DF tłumaczy, że przy zastosowanych technikach wizualnych nie ma łatwego sposobu, by zapewnić graczom 60 FPS bez znaczącej utraty jakości grafiki: „Aby osiągnąć wyższą płynność, trzeba by praktycznie zbudować system oświetlenia od nowa przy użyciu klasycznych metod. To gigantyczna praca, która zmieniłaby całkowicie wygląd gry.”

Wystarczy rzut oka na r/GTA6, by zrozumieć, jak silne emocje wzbudziła ta informacja. Fani nie kryją frustracji. „Powinna być opcja 60 FPS, inaczej nie ruszam gry do premiery na PC” — komentuje Dacoleman1. „30 FPS w dynamicznej grze? To nie 2013 rok” — dodaje inny użytkownik. Wielu przypomina też, że Red Dead Redemption 2 również działało na konsolach w 30 FPS — i mimo świetnej fabuły, dla wielu była to trudna przeprawa po przyzwyczajeniu do płynniejszego grania na nowoczesnym sprzęcie.

Brak oficjalnego stanowiska Rockstara tylko podsyca spekulacje. Część graczy liczy, że w finalnej wersji pojawi się tryb „performance” — obniżający detale graficzne, ale umożliwiający grę w 60 FPS. Tego typu opcje są już standardem w wielu grach AAA — choć nie zawsze oferują zadowalający kompromis. Optymistyczny scenariusz? Tryb 60 FPS pojawi się przynajmniej na konsolach wzmocnionej generacji, takich jak PlayStation 5 Pro. Pesymistyczny? Rockstar postawi na kinowe wrażenia, ale kosztem responsywności i komfortu rozgrywki.

