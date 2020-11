Rockstar zapowiedział GTA VI w Google Maps?

Wielu fanów czekających na GTA VI wierzy, że Rockstar posłużył się Google Maps, by zapowiedzieć grę.

Zwiastun aktualizacji do Grand Theft Auto zawierał współrzędne, które internauci umieścili w aplikacji Google Maps. Wówczas ich oczom ukazała się kręta droga przypominająca VI. Miejsce to znajduje się w stanie Virginia.

Użytkownicy portali reddit i twitter są przekonani, że w ten sposób Rockstar chciał oznajmić, iż pracuje nad kontynuacją. Przedstawiciele firmy w żaden sposób nie odnieśli się do zagadnienia, które budzi niemałe emocje.

Czym jest tajemnicza szerokość i długość geograficzna? To czego jesteśmy świadkiem można odczytać na dwa sposoby. Pierwsza interpretacja zakłada, że studio rzeczywiście chciało przekazać fanom za pomocą współrzędnych, że GTA VI jest w drodze. Można też przypuszczać, że w tym konkretnym przypadku mamy do czynienia z pareidolią. Zjawiskiem dopatrywania się znanych kształtów w różnych szczegółach (np. wiele osób na poniższym zdjęciu ujrzy kobietę). Innymi słowy fani zobaczyli to, co chcieli dojrzeć. Jak myślicie, jak było w tym przypadku?

Przykład pareidolii.

