Demo GTA VI nadchodzi? Te znaki mogą to wskazywać

Czasem w świecie gier wideo najbardziej ekscytujące wiadomości przychodzą po cichu. Bez fanfar, bez zwiastunów, bez konferencji. Tak właśnie było w przypadku GTA VI. Najnowszy tytuł Rockstara pojawił się nagle w sklepie Xbox. I choć to tylko możliwość dodania gry do listy życzeń, to ten prosty gest może być pierwszym twardym sygnałem: coś dużego nadchodzi.

GTA VI już w sklepie Xboksa

Od teraz GTA 6 możesz wyszukać w cyfrowym sklepie Xbox i kliknąć serduszko, by trafiło na Twoją listę życzeń. Niby niewiele, ale właśnie od takich rzeczy zaczynają się kampanie promocyjne. W praktyce oznacza to, że gracze będą dostawać automatyczne powiadomienia o każdej aktualizacji: zwiastunie, nowym screenie, informacji od dewelopera. A skoro takie powiadomienia mają nadchodzić… to musi być coś, co warto wysyłać.

Gry tego kalibru często korzystają z tzw. „grywalnych przedsmaków”. Gears of War: Reloaded dostało betę trybu multiplayer. Inne tytuły – fragmenty kampanii lub samouczki jako osobne doświadczenia. Rockstar – choć znane z tajemniczości – wie, że oczekiwania wokół GTA 6 sięgają sufitu. I że gracze chcieliby nie tylko oglądać, ale dotknąć tego świata wcześniej. Stąd pojawia się realna nadzieja: czyżby demo było bliżej niż myślimy? Może to będzie jedna misja. Może wycinek z Leonidy. Może parę minut wolnego przemierzania ulic Vice City. Cokolwiek by to nie było – wystarczy, by uruchomić lawinę.

GTA VI Is Now Available To Wishlist on Xbox Series X|S! pic.twitter.com/Q18csOgVN6 — Gaming.Bo3.gg (@Gaming_bo3gg) June 25, 2025

Czy wizja pojawienia się dema nowego GTA VI jest jakkolwiek realna? Ciężko powiedzieć. Możemy być jednak pewni, że wchodzi w decydującą fazę budowania napięcia przed premierą. Może wreszcie zaczniemy otrzymywać więcej konkretów na temat gry.

Źródło: screenrant.com