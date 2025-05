GTA VI będzie działało w 30 fpsach, a nie w 60 – uważają specjaliści

Po premierze drugiego zwiastuna GTA VI (i mnóstwa innych informacji), wielu fanów liczyło na płynność 60 fps na konsolach nowej generacji. Jednakże, według analizy Digital Foundry, gra będzie prawdopodobnie zablokowana do 30 fps. Specjaliści wskazują, że zaawansowane efekty graficzne, takie jak ray tracing, oraz ograniczenia sprzętowe konsol, uniemożliwiają osiągnięcie wyższej liczby klatek na sekundę

GTA VI tylko w 30 fpsach?

Digital Foundry podkreśla, że Rockstar Games może nie wprowadzić trybu wydajności 60 FPS, ponieważ usunięcie ray tracingu i innych zaawansowanych efektów graficznych wpłynęłoby negatywnie na styl wizualny gry. Dodatkowo, wcześniejsze gry studia, z wyjątkiem Table Tennis, działały w 30 FPS lub mniej, co sugeruje, że podobne ograniczenia mogą dotyczyć GTA VI. No cóż – jeśli liczyliście na co najmniej 60 klatek, to mam dla Was kiepską wiadomość, chociaż to nadal tylko spekulacje. Rockstar nie zabrał oficjalnego stanowiska w sprawie tego, jak działa gra.

Dla posiadaczy konsol PS5 i Xbox Series X/S oznacza to, że GTA VI może oferować jedynie tryb 30 fpsów na premierę. Chociaż możliwe jest wprowadzenie trybu choćby 40 klatek, nie ma na to oficjalnego potwierdzenia. Gracze PC mogą liczyć na wyższą płynność, jednak wersja na komputery osobiste pojawi się prawdopodobnie później. Na razie pozostaje czekać na oficjalne informacje od Rockstar Games.

Źródło: Tech4Gamers