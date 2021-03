GTA V – alternatywne zakończenie i ukryte sceny na jednym wideo

Gracz zebrał ukryte sceny i alternatywne zakończenie GTA V w jednym filmie. Hit Rockstar Games wciąż kryje wiele tajemnic czekających na znalezienie.

Nadal czekamy na next-genową wersję Grand Theft Auto V. Gracze mogą odkrywać ciekawostki w hicie Rockstar od prawie 8 lat, a jednak sporo z nich wciąż pozostaje tajemnicą. Pewien gracz zebrał wiele ukrytych, w tym nieznanych jeszcze sekretów w jednym miejscu. Youtuber Captain Eggcellent przygotował ciekawy materiał, w którym przedstawia masę odkryć.

Jeśli jeszcze jakimś cudem nie graliście w piąte GTA, to ostrożnie. Poniżej znajdziecie masę spoilerów fabularnych.

Ukryte sceny i alternatywne zakończenie w GTA V

Pierwsze ukryte scenki widać już na samym początku gry. Kiedy przekradamy się przez rezydencję Michaela, możemy przypadkiem zaalarmować jego rodzinę. Jeśli to zrobimy, poza ekranem końca gry ujrzymy specjalne wstawki filmowe. Jedne są tylko ciekawostkami, a inne zdradzają dodatkowe tło fabularne niektórych postaci.

Co więcej, niektóre cutscenki zostały ukryte w nawet najmniej spodziewanych miejscach. Jeśli w trakcie napadu na jubilera zrezygnujemy z ucieczki, policja nie uśmierci naszych postaci, a po prostu je aresztuje. Co prawda akcja nie zakończy się pobytem w więzieniu, a wczytaniem punktu kontrolnego, ale to nadal bardzo fajna ciekawostka. Szkoda, że pewien polityk z Chicago nie wziął pod uwagę zaprezentowania konsekwencji niecnych czynów bohaterów, zanim wniósł o zabronienie sprzedaży gry. 😉

Rockstar zadbał też o animacje ukazujące śmierć naszych bohaterów, jeśli nie zareagujemy w niebezpiecznych sytuacjach. W pewnym momencie gry Michael trafia do policyjnej kostnicy i ma za zadanie obudzić się przed sekcją zwłok. Jeśli nie uda nam się wybudzić bohatera, zostanie poddany mimowolnej wiwisekcji i umrze. Podobnych scenek jest w grze naprawdę wiele.

Większość z zaprezentowanych przez gracza ukrytych scen bazuje na wstrzymaniu się z podjęciem określonej akcji. Choć nie wpływają one w żaden sposób na fabułę, to pokazują, ile pracy kosztowało stworzenie gry. Rockstar zadbał o każdy detal i widać to nawet w jednej z finałowych scen produkcji.

Wiedzieliście, że GTA ma alternatywną wersję jednego z zakończeń? Jeśli zdecydujemy się na zabicie Trevora, Franklin będzie musiał podpalić paliwo z cysterny, na której rozbił się Trevor. Jeśli wstrzymamy się z oddaniem strzału, zrobi to za nas Michael. W efekcie Franklin będzie miał nieco czystsze sumienie, choć ostateczny finał gry nie zmieni się przez podjęcie takiego wyboru. To raczej ciekawostka, ale może zmienić odbiór postaci w oczach gracza.

Poniżej znajdziecie omawiany materiał. Zobaczycie w nim wiele scen, które najpewniej ominęły Was w trakcie rozgrywki. Ponownie ostrzegam – uważajcie na spoilery.

