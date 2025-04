Perełki przede wszystkim dla fanów przygodówek, ale nie tylko. Darmowe premiery na Steam

Na Steam pojawiły się nowe gry za darmo i tym razem przemówią przede wszystkim do fanów przygodówek i gier typu visual novel. W co warto zagrać?

Na Steam wjechała właśnie świeża dostawa darmowych premier, które powinny zainteresować przede wszystkim fanów przygodówek! Jest ich bowiem najwięcej. Jeśli więc szukacie czegoś nowego do ogrania bez wydawania grosza, to teraz jest na to idealny moment. Wśród nowości znajdziecie zarówno klasyczne narracyjne doświadczenia, jak i bardziej szalone projekty nastawione na czystą zabawę.

Nowe gry za darmo na Steam!

Jednym z ciekawszych tytułów jest Tattoos and Tulips — przygodowa visual novel, w której poznajemy historię niejakiego Chrysa. Jestem świadom, że to gra głównie dla fanów narracji i romansów, bo przecież właśnie o to tu chodzi – wdajemy się w relację z nowo poznaną artystką tatuażu. Ciekawy klimat i proste, ale ładne ilustracje mogą przypaść do gustu fanom spokojniejszych historii. Podobnie jest w Our Winding Road, gdzie przenosimy się do melancholijnego świata fantasy… ponownie ze związkiem w roli głównej. Mam za to wiele dróg do obrania, kilka zakończeń i mnóstwo tekstu skupionego na emocjach bohaterów. Z kolei SAYONALAIKA to bardzo nietypowa przygodówka o industrialnym klimacie, z wyjątkową oprawą wizualną.

Jeśli jednak szukacie czegoś bardziej zwariowanego, możecie rzucić okiem na Super Yapori Minigames. To zestaw prostych minigierek w sam raz na krótkie sesje, idealny wybór dla tych, którzy chcą się po prostu trochę odmóżdżyć. Natomiast Project R2 oferuje bardziej klasyczną, dynamiczną rozgrywkę i będzie gratką dla fanów budowania i sterowania maszynami zniszczenia.

Wszystkie te gry są dostępne całkowicie za darmo na Steam i właśnie zaliczyły swoje premiery. Idealna okazja, żeby wrzucić coś nowego do biblioteki i przetestować te świeżutkie pomysły. Może i nie podejdą każdemu, ale nawet jeśli kilka osób się na nie zdecyduje, być może znajdą coś w sam raz dla siebie. No i kto wie – może wśród tych mniejszych produkcji kryje się jakaś perełka, w którą każdy powinien zagrać?

