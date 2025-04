Nadchodzi nowa zwariowana strzelanka. Prolog w formie gry za darmo

Gunbot Diplomacy: Blast Off to prolog do gry Gunbot Diplomacy, której premiera na Steam przewidziana jest na 13 maja 2025 roku. Wspominamy o niej dlatego, że prolog został udostępniony w formie gry za darmo, zatem możemy pobrać go za 0 zł. A warto, ponieważ sama rozgrywka wygląda solidnie i powinna spodobać się fanom gatunku. Gra oferuje szybkie tempo, ogromne możliwości personalizacji oraz absurdalny humor osadzony w postapokaliptycznym świecie.

Gra za darmo do sprawdzenia. Czym jest Gunbot Diplomacy: Blast Off?

Gunbot Diplomacy: Blast Off to roguelite shooter, w którym gracze wcielają się w pilota jednego z dziesięciu wyjątkowych Gunbotów – od klasycznych mechów po uzbrojone sprzęty codziennego użytku, jak lodówka Freezer. Akcja toczy się w zniszczonym świecie, a naszym celem jest przetrwanie w starciach z coraz liczniejszymi falami przeciwników. Gunboty strzelają automatycznie, więc gracz skupia się głównie na taktyce, unikach i wyborze ulepszeń. Wrogowie są zróżnicowani i nietypowi – spotkamy m.in. zmutowanych pracowników biurowych, agresywnych osiłków czy strzelające kolcami krabokaktusy.

Gra wyróżnia się zaawansowanym systemem personalizacji. Gracze mają dostęp do ponad 20 bazowych broni, które można modyfikować na specjalnej siatce ulepszeń. Do tego dochodzi ponad 75 różnych modułów zmieniających sposób walki i zachowanie Gunbota. Co ciekawe, odpowiednie połączenia modyfikacji mogą prowadzić do odkrycia ukrytych form broni o unikalnych właściwościach.

Już prolog Gunbot Diplomacy: Blast Off oferuje dużą regrywalność i mnóstwo możliwości eksperymentowania z konfiguracjami broni. Jak czytamy na Steam, taka wersja dostarczy nam kilka godzin rozgrywki.

Gunbot Diplomacy: Blast Off – pobierz za darmo na Steam

Źródło: Steam