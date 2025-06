Dwie gry za darmo na Steam. Jedna dla fanów gladiatorów, a druga – samurajów

W ramach darmowej premiery na Steam można dziś sprawdzić aż dwa survivalowe tytuły. Oba łączą akcję, elementy survivali i klimat epoki, ale każdy robi to po swojemu.

2 gry za darmo. Samuraj i gladiator na jedną platformę weszli…

Daisho: Survival of a Samurai i Gladiators: Survival in Rome właśnie zadebiutowały w sklepie Valve. Obie gry dostępne są całkowicie za darmo i każda z nich przenosi gracza do innego świata. Jedna do Japonii epoki Edo, druga do brutalnego Rzymu. Ale łączy je więcej, niż mogłoby się wydawać.

W Daisho wcielamy się w samuraja walczącego o przetrwanie po zdradzie i upadku. Trzeba zbierać surowce, walczyć z bandytami, rozwijać wioskę i przetrwać w trudnym świecie po upadku feudalnego rodu. Ciekawostka jest taka, że gra oferuje także sporo eksploracji i delikatny klimat zen. Przypomina klasyczne mobilki (wszak stąd się wywodzi), ale to wciąż gra survivalowa z elementami RPG.

Gladiators: Survival in Rome z kolei wrzuca nas w buty zbiegłego legionisty, który próbuje ocalić niewolników i zbudować nowe życie w cieniu Imperium. W grze sporo się walczy, ale też zbiera drewno, buduje i rozwija osadę. Fabuła nie ogranicza się tylko do walki, bo można też odkrywać tajemnice Rzymu i rozmawiać z postaciami niezależnymi.

Obie gry dostępne są w języku polskim i obie stawiają na klasyczny schemat: zbieraj, buduj, walcz. Różnią się klimatem, ale oferują podobny, przystępny gameplay. Jeśli lubisz tytuły pokroju Grim Soul albo Last Day on Earth, warto dać im szansę.

