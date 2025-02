Gry za darmo. 5 premier na Steam, w tym prawdziwa „cat-astrofa”

Oto kolejne już dzisiaj gry za darmo na Steam, które warto sobie pobrać w wolnej chwili. To mniejsze retro produkcje, więc jeśli szukasz czegoś „ładniejszego”, polecamy zerknąć na kapitalnie wyglądający horror Mirrored Phantoms oraz mniej spektakularną, ale bardzo klimatyczną i mroczną grę śledczą Obscura. Poniżej zobaczycie natomiast przede wszystkim świeżutką premierę z tysiącami kotów. Składa się z 12 mini-gierek do 5-minutowej zabawy czy fajnego top down shootera w futurystycznym klimacie. Zapraszamy!

Premiery na Steam. Nowe gry za darmo do pobrania

Z powyższych nowych darmowych gier polecamy sięgnąć po Catastrophic Cat Command. Tytuł zadebiutował w finalnej wersji na Steam przed chwilą, 25 lutego po południu. Gra jest idealna na szybkie 5-minutowe rozgrywki w przerwie między innymi obowiązkami. I co ciekawe, od razu zaczęła zdobywać „bardzo pozytywne” opinie na Steam – obecnie posiada 15 recenzji ze średnią ocen na poziomie 93/100. Warto więc zobaczyć, o co chodzi z tymi kociakami.

W skrócie, wydajemy tutaj rozkazy tysiącom kotów w ich podróży w poszukiwaniu nowego domu! Musimy zarządzać wieloma mini-grami jednocześnie, co początkowo może być przyjemne, ale z czasem jest ich coraz więcej i przy dwunastu sprawa zaczyna się komplikować. Poniżej znajdziecie fragment rozgrywki:

Źródło: Steam