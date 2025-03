Nowości za darmo na Steam. Są tu rzeczy tak dziwne i świetne, że aż nie wiem, co napisać

Na platformie Steam zadebiutowały właśnie najnowsze gry za darmo. Wybraliśmy 4 z nich, które wydają się na tyle intrygujące, że po prostu warto choćby je zainstalować na dysku i sprawdzić, czy akurat Wam podejdą. Nie wszystkie są tak kuriozalne, ale jedna z nich to prawdziwy festiwal dziwactw, który… ma w sobie sporo uroku.

Nowe gry za darmo na Steam, w tym Skilander:

Na pierwszy rzut idzie arcyciekawe, choć początkowo nieco odrzucające dziwaczną oprawą Skilander. Wedle twórców, jest to pierwsza na świecie gra typu FPS… znaczy, First-Person Skiing. Ma to sens. Jakby jednak tego było za mało, dodano tu „taktyczne podejście do zjeżdżania na nartach”, elementy fantasy, wiele różnorodnych tras nie tylko na śniegu, a nawet opcję tworzenia własnych stoków.

Dla fanów gier karcianych i dungeon crawlerów przewidziano Cardian. Jest to… no dobra, w sumie wszystko już opisałem – to naprawdę dungeon crawler pomieszany z karcianką. Jest też detektywistyczne RPG w stylu retro. W The Meowfficer wcielamy się w kota-policjanta, który musi rozwiązać kryminalną zagadkę. Finalnie pozostaje pierwszy rozdział przygodówki point&click w mrocznym stylu, Deal with the Devil.

Źródło: Steam