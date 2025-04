Darmowe premiery na Steam. Nie trzeba nic płacić, ale zyskać można sporo

Na Steamie właśnie zrobiło się tłoczno od nowych darmowych premier. Choć tytuły te nie mają wielkich budżetów ani marketingowych fajerwerków, każdy z nich oferuje coś intrygującego — zwłaszcza jeśli jesteście fanami indie klimatów, eksperymentów albo po prostu macie ochotę na coś nowego bez wydawania ani grosza. Łączy je jedno: wszystkie są dostępne w modelu free-to-play i można je pobrać już teraz.

Zobacz również: Ta gra za darmo to najdziwniejsza mieszanka, jaką widziałem

Nowe gry za darmo na Steam:

Zacznijmy od Jenny’s Adventures, czyli uroczej platformówki o kocie. Następnie Just the Boss Fights — tytuł mówi wszystko. Zero eksploracji, czysty zestaw walk z bossami, jakby ktoś postanowił wyciąć tylko najważniejsze momenty z klasycznych RPG-ów. Mamy też Waxweaver, minimalistycznego RPG-a pozwalającego na zabawę w trybie piaskownicy.

Dalej na liście znajduje się Museums of History — coś w rodzaju wirtualnego spaceru po historycznych przestrzeniach, raczej narzędzie edukacyjne niż klasyczna gra. The Last Oath to z kolei oldschoolowy RPG fantasy z widokiem 2D i przytłaczającą atmosferą w przepięknej oprawie wizualnej. Dla tych, którzy wolą symulatory, czeka Trawlers Empire — zarządzanie flotą rybacką i rozwijanie własnego imperium połowowego.

Zestaw zamykają dwie gry mocno różniące się stylistyką: OneHit Slayer Swordog, gdzie akcja jest szybka, brutalna i… kończy się po jednym ciosie, oraz Hex Bots, czyli horror, w którym musimy uciec wkurzonemu… programowi komputerowemu. Wszystkie te tytuły są darmowe, dostępne na Steamie i mogą być ciekawą odskocznią od blockbusterów, zwłaszcza jeśli lubicie testować różne pomysły i style.

Źródło: Steam