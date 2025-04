Ta gra za darmo to najdziwniejsza mieszanka, jaką widziałem

Przyznam, że widziałem na platformie Steam mnóstwo dziwactw. Wiele z tych gier nie było jednak wartych uwagi, w przeciwieństwie do naszej dzisiejszej propozycji. Tak się bowiem składa, że Pantry Raid to szalenie ciekawa gra za darmo. I niezła mieszanka gatunkowa, jakiej nie mieliście jeszcze okazji doświadczyć.

Ta gra za darmo jest doprawdy odjechana

Pantry Raid to rogue lite dungeon-crawler z elementami gotowania. Gracze przemierzają spiżarnię, pokonując wrogów o tematyce jedzenia, aby przygotowywać posiłki, które ulepszą twoją postać w trakcie gry. Dynamiczni przeciwnicy, świetne animacje oraz losowo generowane poziomy sprawiają, że każda potyczka to unikalne wyzwanie. Kluczem do zwycięstwa jest umiejętne unikanie, błyskawiczne kontrataki i dostosowywanie się do stale zmieniających się warunków walki. A skoro jest to gra za darmo, to warto sprawdzić samodzielnie.

Jak to zrobić? Pantry Raid jest dostępne na Steam za darmo – skorzystajcie z poniższego linku:

Zobacz też: PS Plus oficjalnie będzie droższe w 15 krajach. Sony podnosi ceny

Szukając więcej gier za darmo, możecie sprawdzić nasz dział poświęcony bezpłatnym produkcjom. Każdego dnia przeczesujemy internet w poszukiwaniu gier za darmo na PC i konsole. Jest tego całkiem sporo!

Źródło: Steam