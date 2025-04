Jak przygotować się na premierę Marathon? Te 3 kultowe FPS-y macie za darmo na Steam

Marathon w formie extraction shootera zapowiada się… no cóż, różnie. Niestety, ale gracze obawiają się wtopy, powtórki z Concord. Nie ma się zresztą co dziwić, skoro kinowy trailer zachwyca wyjątkowym klimatem i przedstawieniem akcji, a gameplay niestety może rozczarować. Tak czy inaczej to Bungie, więc istnieje szansa, że znów im się uda. A jak najlepiej poczuć ten klimat i przygotować się na nadejście „Maratonu”?

Marathon jako 3 gry za darmo na Steam

W związku z nadchodzącą premierą nowej odsłony Marathon, warto byłoby poznać tę serię lepiej. Studio Bungie już jakiś czas temu udostępniło za darmo na Steam całą klasyczną trylogię tej kultowej serii FPS-ów. Gracze mogą teraz bezpłatnie pobrać i zagrać w Marathon, Marathon 2: Durandal oraz Marathon Infinity, które zostały dostosowane do współczesnych systemów operacyjnych i oferują wsparcie dla szerokoekranowego HUD-u, filtrowania 3D oraz interpolacji do 60+ klatek na sekundę.

Oryginalna trylogia Marathon z lat 90. to seria, która położyła podwaliny pod późniejsze sukcesy Bungie, takie jak Halo i Destiny. Teraz, dzięki wsparciu społeczności fanów, te klasyczne tytuły zostały odświeżone i udostępnione na Steam jako gry free-to-play, bez ograniczeń czasowych czy dodatkowych opłat. Aby jednak każdy wiedział – klasyczne odsłony raczej niewiele mają wspólnego z nową grą. W końcu teraz mówimy o tytule multiplayer, a niegdyś chodziło przede wszystkim o rozgrywkę singleplayer. Uniwersum jest niby to samo, ale przez lata wiele się zmieniło, choć oczywiście nadal warto ograć te pozycje, bo przecież nie trzeba płacić.

Dla tych, którzy chcą przygotować się na premierę nowej odsłony Marathon, zaplanowaną na 23 września 2025 roku, to doskonała okazja, by zapoznać się z korzeniami serii oryginalnie znanej z urządzeń Apple. Nowa gra będzie dostępna na PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz PC, oferując rozgrywkę typu PvPvE z unikalnymi postaciami i dynamicznymi mapami.

Źródło: Opracowanie własne