Dwie gry za darmo. Pełne wersje bez płacenia znów dostępne

Miłośnicy różnorodnych wyzwań znajdą coś dla siebie. Deadfall dostarcza dynamicznych starć z hordami potworów, a Exit Limbo: Opening serwuje enigmatyczne zagadki w klimacie surrealistycznego miasta.

Dwie nowe gry za darmo od IndieGala

Exit Limbo: Opening przenosi was do dystopijnego świata równoległego. To w nim Mr Rhino, jedyny ocalały z wypadku pociągu, budzi się w zainfekowanym mieście. Rozpoczyna się jego krwawa droga przez opustoszałe ulice. Każde starcie to bezlitosne, brutalne combo; walczycie w starym, dobrym stylem side-scrollowym beat ’em up, lecz z nowoczesnym, dynamicznym systemem walki.

Deadfall zabiera was na tropy Rockford Island w roku 2026, gdzie naukowcy eksperymentują na naczelnych, chcąc stworzyć eliksir siły. Sierżant elitarnej jednostki B4 prowadzi zespół na wyspę, by odkryć prawdę o zaginionym agencie i skraść cenny lek dla armii. Ta strzelanka to hołd dla gier i filmów akcji z lat 80. i 90. Poczujecie tu klimat Far Cry, Terminatora czy Rambo, a do tego dostaniecie solidną dawkę czarnego humoru, odniesienia do klasyki i metalowo-synthwave’owy soundtrack, który podkreśla intensywność każdej potyczki.

Obie produkcje różnią się stylem, jednak łączy je jedno: szybka akcja i stary dobry klimat. Exit Limbo: Opening zachwyca brutalnością i rozbudowanym beat ’em upem, podczas gdy Deadfall oferuje roguelike’owe wyzwania, losowo generowane lokacje i możliwość eksperymentowania z uzbrojeniem.

Źródło: IndieGala