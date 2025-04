5 darmowych premier na Steam, od horroru po morskie bestie

Na Steam pojawiły się nowe gry za darmo, a każda z nich należy w zasadzie do innego gatunku. Jest mały horror, jest strzelanka top down, zwiedzanie tajemniczych podziemi, a nawet bitwy morskie w wirtualnej rzeczywistości.

To kolejne gry za darmo na Steam, nad którymi dzisiaj się pochylamy. Po niezależnym FPS-ie, który swoją drogą wygląda jak produkcja z dużym budżetem czy budzącym grozę The Flayed Man, przyszła pora na nową garść nieco mniejszych darmowych premier. Opisujemy je pokrótce poniżej i jednocześnie przypominamy, że kwiecień bogato obrodził bezpłatnymi tytułami. Zawsze podsyłamy Wam najciekawsze propozycje, ale wiecie co? Samą śmietankę zebraliśmy w tej publikacji, do której naprawdę warto zajrzeć:

A teraz zobaczcie, czy wśród dzisiejszych darmowych gier na Steam znajdziecie coś, co Was zainteresuje!

Nowe gry za darmo na Steam. Premiery z ostatnich godzin

Na początek możemy sięgnąć po Mountains Memory, czyli mroczny psychologiczny horror, który zabiera nas w samotną wędrówkę przez opustoszały, górski krajobraz, gdzie rzeczywistość zdaje się powoli rozpadać. Atmosfera gęsta jak mgła, powolne tempo i niepokojący klimat – wszystko tutaj znajdziecie.

Gdy już wrócicie do rzeczywistości, możecie spróbować czegoś zupełnie innego. Touhou Chouhatsuyou: Burgeoning Tresses of Longevity to nowa, kolorowa i absurdalnie trudna produkcja bullet hell. Tu liczy się refleks, zapamiętywanie wzorów i odporność na chaos wizualny, ale za to każda wygrana walka daje poczucie mistrzostwa.

Zupełnie inny rytm oferuje Deeper Underground, czyli spokojna, ale wciągająca strategia, w której zagłębiamy się coraz niżej w podziemia, planując trasy, dbając o zasoby i walcząc z ograniczeniami logistyki. Prosta grafika skrywa zaskakująco głęboką mechanikę, a każda decyzja ma tu realne znaczenie.

Jeśli jednak zamiast zarządzania masz ochotę na atmosferę tajemnicy i duchowego niepokoju, Dream Prison powinno Cię zainteresować. To surrealistyczny horror, w którym budzisz się w dziwnym, sakralnym labiryncie i próbujesz połączyć rozsypane fragmenty opowieści. Zagadka to nie tylko to, gdzie jesteś, ale i kim jesteś.

A kiedy już myślisz, że widziałeś wszystko, pojawia się The Cursed Deep, przygodowa gra VR, która wrzuca cię na pokład nawiedzonego statku dryfującego po niebezpiecznych wodach. Czeka nas zarządzanie zasobami oraz wielka wojna z morskimi monstrami!

Źródło: Steam