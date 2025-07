4 gry za darmo dla każdego. Wszystkie za 0 złotych, więc nie szkodzi spróbować

Steam znowu zaskakuje świeżymi produkcjami, które można dorwać za darmo. Tym razem coś dla fanów retro strzelanek, dynamicznych wyścigów z bronią w dłoni, klaustrofobicznych horrorów i… sprzątania.

4 nowe gry za darmo na Steam

Na pierwszy ogień idzie Rezarus – sieciowa strzelanka z perspektywy pierwszej osoby, w której sterujemy… czołgami. I to nie byle jakimi, bo rodem z retro-arena shooterów. Starcia 3 na 3 (lub nawet 10 na 10) to walka o punkty kontrolne, flagi i absolutną dominację. Jeśli marzył ci się Quake, ale w klimacie World of Tranks, to chyba właśnie nadszedł jego czas.

Dalej mamy Straif . To szalony miks platformówki i strzelanki, gdzie liczy się refleks, celność i czas. Gracze z całego świata rywalizują o miejsce w globalnym rankingu, pokonując ręcznie zaprojektowane mapy i eliminując cele jak najszybciej. Prosta koncepcja, ale mega wciągająca. Do tego idealna, jeśli masz 10 minut i chcesz pobić swój rekord.

Janitori to już zupełnie inny klimat. Wcielamy się tu w sprzątacza pracującego na nocnej zmianie w muzeum. Brzmi spokojnie? To tylko do pierwszego niepokojącego dźwięku zza rogu. Gra łączy symulację, horror i zagadki, serwując atmosferę jak z klasycznego indie straszaka. I choć nie jest długa, to potrafi zjeżyć włosy na karku.

Na koniec Maze – szybki i minimalistyczny parkourowy runner, gdzie jedynym celem jest przeżyć (albo chociaż zginąć z klasą). To krótka, ale wymagająca gra, która sprawdzi twój refleks i opanowanie. Nieco w stylu Super Meat Boya, ale z bardziej przestrzennym podejściem.

