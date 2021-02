Świnie będą grać z nami w gry? W trakcie badań pochłonęła je zabawa

Naukowcy dowiedli, że świnki mogą grać w gry wideo. Według badań, zwierzęta te cechują się różnymi umiejętnościami w rozgrywce.

Gry wideo to medium, które bardzo szybko wybiło się z niszy. Gaming jest teraz powszechny i styczność z nim ma większość ludzi na całym świecie. Gramy wszędzie – na telefonach, komputerach, konsolach i… lodówkach. No, może ten ostatni przypadek jest nieco mniej powszechny.

Faktem jest, że elektroniczna rozgrywka podbiła popkulturę szturmem. Kto by jednak pomyślał, że również nasi czworonożni przyjaciele potrafią grać w gry? Okazuje się, że niektóre zwierzęta posiadły taką „umiejętność”.

Świnie potrafią grać w gry. To naukowy fakt

W sieci opublikowano bardzo interesujące badanie. Grupa naukowców postanowiła nauczyć świnki, jak gra się w gry wideo. Oczywiście były to stosunkowo proste tytuły, do których obsługi wystarczył dżojstik.

W eksperymencie wzięły udział cztery świnie: Hamlet, Omlet, Ebony i Ivory. Gra polegała na poruszaniu kursorem i trafianiu odpowiednich celów. Za zdobycie punktu świnki otrzymywały nagrodę w postaci jedzenia. Co ciekawe, maszyna odpowiedzialna za dystrybucję nagrody przestała działać w połowie badań, a świnie mimo to grały dalej. Wystarczyła tylko werbalna zachęta od naukowców. To bardzo istotne odkrycie.

Ten rodzaj badań jest ważny, ponieważ, tak jak w przypadku wszystkich czujących istot, sposób, w jaki wchodzimy w interakcje ze świniami i to, co z nimi robimy, ma na nie wpływ i znaczenie. – skomentowała Dr. Candace Croney dla BBC

Dodatkowo warto wspomnieć, że świnki nie posiadają identycznych umiejętności w rozgrywce. Niektóre wyniki pomiędzy nimi były skrajnie różne. Nie zmienia to jednak faktu, że wszystkie zwierzęta poradziły sobie z zadaniem w zadowalający sposób.

Rozgrywka i zwierzęta to żadna nowość

To nie pierwsze tego typu badanie. Wcześniej próbowano nauczyć rozgrywki kilka gatunków małp, a efekty również były intrygujące. Okazało się wówczas, że szympansy radzą sobie z grami lepiej niż przedszkolaki. Najważniejsze odkrycia są jednak dopiero przed nami.

Elon Musk twierdzi, że jego firma sprawiła, że małpa grała w kultowego Ponga przy pomocy swoich myśli. Udało się to osiągnąć za sprawą bezprzewodowego chipu Neuralink, który został umieszczony pod czaszką zwierzęcia.

Cóż, niektórzy twierdzą, że ludzkość stoi w miejscu pod względem wielkich odkryć. Okazuje się, że mamy je na wyciągnięcie ręki. Wystarczy tylko rozejrzeć się dookoła lub zerknąć na naszego czworonoga. Kto wie, może za kilkanaście lat będziemy mogli pograć ze swoim psem lub kotem w co-opie? 😉

Jeśli interesują Was badania związane z gamingiem, to zerknijcie na nasze porównanie tego, jak grają kobiety i mężczyźni.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.