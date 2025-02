Valve rozdaje za darmo, więc warto odebrać. Prezenty czekają na Steam

Jeśli animowane awatary i inne „pierdółki” (jak to wiele osób nazywa) raczej Was nie interesują, zawsze możecie zajrzeć do najnowszych gier za darmo, z których spora część trafiła właśnie na platformę Steam. Jeden tytuł polecam szczególnie, bo to horror, za który mógłbym zapłacić. Reszta graczy – którzy akurat lubują się w ozdabianiu i odświeżaniu swojego cyfrowego dowodu osobistego gracza – może zgarnąć bez opłat nowe prezenty na Steam.

Właśnie zaczęła się nowa akcja na flagowej platformie dla graczy, tym razem wycelowana w entuzjastów grania w kooperacji, ale ze znajomym (czy drugą połówką) tuż obok, na kanapie. Festiwal Kanapowej Kooperacji / Remote Play Together już się rozpoczął, a z pełną ofertą z tej okazji zapoznacie się w tym miejscu. Oznacza to, że sporo uznanych gier co-op kupicie taniej. Pierwsze Helldivers za 15 złotych, Portal 2 za niecałe 5 zł czy dowolna część z serii Mortal Kombat w niższych cenach – jest w czym wybierać.

Jeśli natomiast Waszą uwagę przykuwają bardziej „gratisy”, to spokojnie, bo też są. Tym razem gracze zgarną za darmo pakiet trzech cyfrowych przedmiotów.

W skład zestawu wchodzą dwa animowane awatary przedstawiające rozgrywkę w kooperacji oraz animowana ramka awatara. Niby niewiele, ale zawsze cieszy, bo przecież… no wiecie, za darmo. A powiada się, że darowanemu koniowi się w zęby nie zagląda.

Źródło: Reddit