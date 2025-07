Wyścigowa gra za darmo na Steam. Retro powrót do klasyki

Nowa gra za darmo wylądowała na platformie Steam. Off-Road Racing to wyścigowy powrót do retro klimatów z lat 90.

Na Steamie pojawił się kolejny tytuł do zgarnięcia za darmo. Off-Road Racing to wyścigi jak z automatów sprzed trzech dekad. Z kanciastą grafiką, kaktusami przy drodze i rozpędzonym buggy w roli głównej. Gra zadebiutowała dziś i choć wygląda, jakby czas się dla niej zatrzymał, może skraść serce fanów klasycznych arcade’owych ścigałek.

Gra retro za darmo

Off-Road Racing wrzuca gracza w samo centrum pełnych zakrętów, przeszkód i kolorów tras. Do wyboru są tylko trzy poziomy, ale każdy z nich to inny krajobraz i zestaw przeszkód: gęsty las, pustynia z zachodzącym słońcem oraz lodowe góry. Gameplay to czysta jazda do przodu, z prostym licznikiem prędkości, pościgiem za pierwszym miejscem i… niesamowicie surową oprawą graficzną.

Jazda w grze opiera się na omijaniu przeszkód, ściganiu się z czasem i rywalami oraz klasycznej mechanice startu i mety. Nie ma tu zaawansowanej fizyki ani otwartego świata. Jest za to nostalgia i surowy urok prostoty. Całość śmiga w 2D, co potęguje wrażenie, jakbyśmy wrócili do czasów wyścigów z salonów gier.

Co ciekawe, gra nie zawiera żadnych mikropłatności ani dodatków. Dostajemy gotowy produkt bez ukrytych kosztów. Idealna propozycja na kilka minut szybkiej zabawy, szczególnie dla tych, którzy pamiętają czasy, gdy liczyły się tylko joystick, przycisk turbo i jak najszybsze dotarcie do mety.

Jeśli więc macie ochotę poczuć klimat klasycznych wyścigów bez zbędnych udziwnień, warto dać Off-Road Racing szansę. W końcu nic nie ryzykujecie – gra jest całkowicie darmowa i już dostępna na Steamie.

Źródło: Steam