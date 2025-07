Darmowa gra na Steam przeraża od samego patrzenia. A nawet nie jest to horror

Nowa darmowa gra na Steam! Signs of Life zabiera graczy w surrealistyczną podróż i to w naprawdę wyjątkowej, ale nieco przerażającej, oprawie wizualnej.

Na Steam zadebiutowała kolejna ciekawa produkcja do zgarnięcia za darmo. Signs of Life to nietypowa przygodówka point-and-click, która stawia na spokojne tempo, atmosferę i zagadki zamiast akcji i walki. Tym razem nie będziecie ratować świata, strzelać do potworów ani ścigać złoczyńców. Zamiast tego traficie do dziwacznej, nieco sennej historii, w której niepozorna kobieta z maską prosi was o pomoc w zbadaniu… odciętej głowy znalezionej w żywopłocie. A to dopiero początek.

Sprawdź także: Gra za darmo do zdobycia w limitowanej ofercie

Darmowa gra i surrealistyczna podróż

Signs of Life to gra niezależna, stworzona z myślą o graczach, którzy wolą atmosferę i narrację od emocji związanych z rywalizacją. Tytuł kusi ręcznie rysowaną grafiką 2D z animacją poklatkową i dziwacznym klimatem. Na swojej drodze spotkacie m.in. śpiewające kwiaty i księżyc, który prowadzi z wami rozmowę.

Rozgrywka skupia się na eksploracji, rozwiązywaniu zagadek oraz interakcji z otoczeniem. Znajdziecie tu klasyczne elementy przygodówek, takie jak przeszukiwanie lokacji, zbieranie przedmiotów, prowadzenie rozmów i odczytywanie zapisków z dziennika. Czasem czekają też proste minigry. Są choćby łamigłówki przesuwane czy sekwencje rytmiczne.

Gra może szczególnie przypaść do gustu fanom takich tytułów jak Botanicula czy The Stillness of the Wind, choć ma własny styl, również opiera się na kontemplacji i stopniowym odkrywaniu sensu przedstawionego świata. Twórcy zapewniają, że doświadczenie zostało zaprojektowane jako „medytacyjna opowieść” i podkreślają, że każdy może interpretować przedstawione zdarzenia na swój sposób.

Źródło: Steam