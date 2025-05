Twórcy żegnają się i wycofują grę ze Steam. Ostatni moment na zdobycie jej za darmo

To ostatnie tygodnie, by za darmo dorwać Soulbound na Steamie. Gra zniknie z platformy już 30 czerwca, ale jeśli dodasz ją wcześniej do biblioteki, zostanie z tobą na zawsze. Warto się pospieszyć, bo to mały, oryginalny projekt z nietypowym klimatem.

Dobra gra za darmo znika

Schmoovin Studios ogłosiło koniec wsparcia dla Soulbound. Ich zdaniem gra była „eksperymentem”, który pozwolił zespołowi wiele się nauczyć. Teraz twórcy zamierzają iść dalej i skupić się na nowych projektach. Zresztą sugerują, że duch Soulbound jeszcze kiedyś może powrócić. Co ważne, gra nie wymaga żadnych serwerów ani funkcji online, więc nadal będzie grywalna po 30 czerwca – o ile wcześniej klikniesz „Dodaj do biblioteki”.

Soulbound to dynamiczna, dwuosobowa platformówka PvP z twistem. Jeden gracz wciela się w zwinnego ninja, drugi – w ducha, który może opętywać przeciwników i uprzykrzać życie śmiertelnikowi. Po każdej śmierci następuje zmiana ról, więc każdy uczestnik ma szansę poczuć smak polowania… i ucieczki. Całość dopełniają proceduralnie generowane poziomy, które zmieniają się przy każdej rozgrywce.

Grę wyróżnia precyzyjne sterowanie, szybkie tempo i nietypowy system walki. To nie tylko klasyczne skakanie po platformach, ale także strategiczne planowanie ataków jako duch. Każdy przeciwnik ma inne umiejętności, co daje sporo możliwości na kreatywne eliminacje. W efekcie Soulbound staje się wciągającym pojedynkiem refleksu i sprytu.

Choć projekt nie zdobył dużej popularności, zebrał pozytywne opinie od graczy, którzy docenili jego pomysłowość i intensywne mecze. Teraz, gdy twórcy kończą jego rozwój, warto sprawdzić ten mały, ale udany eksperyment. Zwłaszcza że nie kosztuje ani grosza.

