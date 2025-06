Gra o 800-procentowym podatku teraz za darmo. Zgarnijcie tę strzelankę

Gra o 800% podatku za darmo? Takie rzeczy właśnie w Welcome to Princeland. Do zgarnięcia gra za darmo na PC jeśli odbierzecie ją na IndieGala.

Jeśli marzyło ci się obalenie totalitarnego władcy, który wyciska ze swoich obywateli ostatnie grosze, to właśnie dostałeś idealny symulator. Welcome to Princeland to strzelanka z szalonym klimatem i 800-procentowym podatkiem w tle, którą aktualnie można zdobyć za darmo. Gra dostępna jest bezpłatnie na stronie IndieGala i wystarczy jedynie zalogować się na konto, by ją przypisać do biblioteki.

Gra za darmo dla jednego gracza

Welcome to Princeland: SP Version to jednoosobowa wersja sandboksowego FPS-a z otwartym światem, w którym naszym celem jest doprowadzenie do końca rządów brutalnego księcia. Akcja dzieje się na fikcyjnym terenie, przypominającym południowo-wschodnie okolice Morza Omańskiego, gdzie możne państwa prowadzą eksperymenty technologiczne i farmaceutyczne. W samym centrum znajduje się wyzyskany do granic lud i ty, czyli członek rebelii, który ma już dość.

Zaczynasz bez niczego, ale szybko możesz zdobyć bronie, pojazdy i pomocników. Tyle że w tej wersji nikt nie pomoże, bo grasz solo i sam musisz odnaleźć bunkier, w którym ukrywa się książę. Lokacji jest sześć, więc przygotuj się na bieganie, szukanie i trochę frustracji. Chyba że lubisz takie klimaty, to będzie jak znalazł.

W grze nie zabrakło też elementów RPG. Rozwijasz umiejętności i walczysz na różnych poziomach trudności. No i najważniejsze: po pokonaniu tyrana wszystko, łącznie z uzbrojeniem i pojazdami, ma być… wreszcie bez podatku. Szkoda, że tylko w grze.

Źródło: IndieGala