Niczym darmowe Tomb Raider. Nowy tytuł na Steam przekona fanów kultowej serii i to bez płacenia

Nowa gra za darmo na Steam przypomina klasycznego Tomb Raidera. Ruby and the Lost Crystals już dostępne! Dobrze czytacie – bez żadnych opłat!

Jeśli brakuje ci spokojnych, zagadkowych przygód z nutką magii i starożytnych ruin w tle, to mamy coś specjalnego. Ruby and the Lost Crystals właśnie zadebiutowało na Steam i można je dorwać całkowicie za darmo. Gra od razu przywodzi na myśl stare, dobre czasy z Tomb Raiderem. Tylko tym razem bez strzelania, a z większym naciskiem na łamigłówki i eksplorację.

Gra za darmo dla fanów Tomb Raider

Wcielamy się tutaj w duet: dziewczynkę Ruby i magiczną kamienną wróżkę Sapphire. Obie bohaterki mają zupełnie inne zdolności. Ruby to ta od ciężkiej roboty, czyli pchania bloków i skakania, a Sapphire z kolei rozwiązuje sprawy magicznie, strzelając w kryształy i aktywując platformy. Co ważne, gracz sam przełącza się między nimi, kombinując z mechanikami opartymi na fizyce, świetle i logice. Trochę klasyki, trochę świeżości i wszystko podane w bardzo przyjemnej, relaksującej formie.

Deweloperzy postawili na ręcznie projektowane łamigłówki, które z każdą kolejną lokacją robią się ciekawsze, ale nie frustrują. Mamy tu teleportację obiektów, przenoszenie bloków, manipulowanie kolorowymi laserami i klasyczne płyty naciskowe. Całość dzieje się w klimatycznych ruinach zapomnianej cywilizacji, gdzie pod stopami słychać echo dawno minionej magii.

Grafika jest stylizowana i ładnie zgrana z delikatną muzyką, a gra nie próbuje nikogo przytłoczyć – ani długością, ani trudnością. Ruby and the Lost Crystals to propozycja idealna na spokojny wieczór przy herbacie, dla każdego, kto lubi eksplorację i zagadki bez zbędnych nerwów. A że gra jest darmowa, to trudno o lepszy pretekst, by ją sprawdzić.

Źródło: Steam