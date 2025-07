To prawie jak Hitman, ale RPG. Gra za darmo czeka na odebranie

The Deed to nowa gra za darmo na IndieGala. Zbrodnia, manipulacja i… twoje alibi, wszystko w sosie retro przygodowej gry z ciekawą oprawą.

Na IndieGala możecie dorwać dziś za darmo nietypowego RPG-a. The Deed to klasyczny scenariusz z morderstwem w tle, ale z jedną, znaczącą różnicą – to Ty jesteś sprawcą.

Ciekawa gra za darmo czeka na odebranie

W The Deed wcielamy się w Arrana Bruce’a, który powraca do rodzinnej posiadłości po tym, jak jego ojciec zdecydował się wydziedziczyć go na rzecz sadystycznej siostry. Motyw jest jasny: zemsta i chciwość. Twoim celem jest pozbyć się siostry… i nie dać się złapać. Cała rozgrywka kręci się wokół planowania i tuszowania morderstwa.

Gra toczy się w Dunshiel House, gdzie możesz swobodnie rozmawiać z domownikami i służbą. Każda rozmowa, każdy gest może zmienić tok śledztwa. Musisz więc kombinować, dobierać słowa, obserwować i przewidywać, jak inni zareagują.

Dostępnych jest aż dziesięć narzędzi zbrodni, od sznura, przez świecznik, po trutkę na szczury. Ważne jest nie tylko to, czym zabijesz, ale też kto może przez to stać się głównym podejrzanym. Do tego dochodzi opcja podrzucenia dowodów. Wybór należy do ciebie, ale każda decyzja niesie konsekwencje.

Na końcu czeka przesłuchanie. Policja nie śpi, a inspektor ma nosa. Jeśli nie dasz rady go zmanipulować, to nie wyjdziesz z tego cało. A gra przewiduje wiele zakończeń, od sukcesu po kompletną katastrofę.

