Przeurocza gra dla każdego dostępna za darmo na Steam

Wystarczy jedna wydra, by było zabawnie. A co dopiero dwie! That One Otter Game to świeżo udostępniona za darmo kooperacyjna przygoda dla dwóch graczy, która łączy chaos, śmiech i mokre futro w jedno wielkie, niepoważne doświadczenie.

Sprawdź także: GTA III Definitive Edition dostępne za darmo na jednej platformie. Błąd cenowy?

Kooperacja, głupoty i totalny fun

Gracze wcielają się w dwie młode wydry, które wyruszają na zwariowaną wyprawę, by udowodnić swoją wartość. Ich cel? Zaliczyć dziwaczne zadania w miejskim parku. A to złapać spanikowanego pingwina, a to dostarczyć skradzione radio na szczyt góry. Do dyspozycji jest też mikroautko, które idealnie nadaje się do rozjeżdżania płotów (i przypadkowych zwierzaków), a każdy zakątek mapy kryje coś szalonego.

Nie brakuje też zwierzęcych NPC-ów. Spotkacie rozgadane wydry, wyluzowane słonie i pingwiny, które najchętniej zaszyłyby się w lodówce. Cała gra oparta jest na eksploracji i spontanicznych pomysłach. Im większy absurd, tym lepiej. A przecież to tytuł również przeuroczy i niezwykle sympatyczny.

Wszystko zostało zaprojektowane z myślą o wspólnej zabawie na jednej kanapie, więc najlepiej ograć to z kimś znajomym. A jeśli macie słabość do odblokowywania czapek i wyczynów, które nie mają żadnego sensu, ale powodują salwy śmiechu, ta gra jest dla was.

Źródło: Steam