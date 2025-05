Świetne RPG do ogrania za darmo! Sprawdźcie ten ciekawy świat fantasy

Bygone Dreams: Prophecy to bezpłatny prolog osadzonej w świecie high fantasy gry akcji z elementami RPG, rozgrywającej się w niezwykłym, surrealistycznym świecie snu. Pobierzecie go już teraz za darmo!

Nowe RPG do sprawdzenia za darmo – to Bygone Dreams: Prophecy

Gra zabiera nas w podróż przez dwie pierwsze lokacje z pełnej wersji tytułu, oferując 2-3 godziny intensywnej, emocjonującej rozgrywki. Czekają tu zagadki, klimatyczne lokacje i starcia z potężnymi przeciwnikami – od zwykłych wrogów po imponujących bossów, którzy nie wybaczają błędów. Wszystko to osadzone jest w świecie inspirowanym słowiańską mitologią i średniowiecznym folklorem, co nadaje grze wyjątkowy charakter. „Prophecy” to nie tylko pokaz rozgrywki – to również wstęp do opowieści o lojalności, poświęceniu i odwadze. Dzięki w pełni udźwiękowionym scenom i orkiestrowej ścieżce dźwiękowej z ponad 50 oryginalnymi utworami, gra potrafi wciągnąć emocjonalnie na równi z najlepszymi baśniami.

To także gratka dla tych, którzy lubią wyzwania – poza standardowym poziomem trudności, dostępny jest też tryb Heroiczny z mocniej zmodyfikowanymi bossami oraz specjalnymi wyzwaniami bez otrzymania obrażeń czy na czas.

Gra jest teraz do sprawdzenia za darmo – na Steam:

Nagrodzona za oprawę wizualną i doceniona przez Epic Games, Bygone Dreams: Prophecy zapowiada się na coś więcej niż tylko wprowadzenie. To pierwsze kroki w kierunku niezwykłej przygody, która na długo zostaje w pamięci. Jeśli szukasz gry, która potrafi zaskoczyć stylem, oprawą i klimatem – to jest właśnie to.

