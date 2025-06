Limitowana oferta na Steam. Gra przez chwilę do zdobycia za darmo, spieszcie się

Gra za darmo na Steam! What the Pak?! do zgarnięcia do 24 czerwca. Szaleństwo, chaos i mini-gry. Teraz całkowicie za darmo, ale tylko przez chwilę.

Do 24 czerwca, do godziny 12:00, każdy może przypisać do swojego konta na Steam grę What the Pak?!, która normalnie kosztuje 16 zł. Wystarczy jedno kliknięcie, żeby dołączyć do imprezy pełnej totalnego zamieszania i… bomb, które lepiej, żeby nie wybuchły w twoich rękach.

Gra z mini-grami za darmo

What the Pak?! to trójwymiarowa gra imprezowa z trybem rush i zestawem przeróżnych mini-gier. Rytm rozgrywki jest szybki, a mechaniki premiują spryt, refleks i nieco parkourowych umiejętności. Całość została osadzona w kolorowym, nieco absurdalnym świecie, w którym tytułowe potworki nie kierują się żadną logiką, ale właśnie to jest ich urok.

Na graczy czekają różnorodne mapy, od japońskich lasów po skute lodem krainy Arktyki. Do tego mnóstwo kostiumów, które pozwalają dopasować wygląd Paka do własnego stylu. Buntownik? Dżentelmen? A może tancerz z zamiłowaniem do pizzy? Wybór należy do gracza. Co ważne, tytuł jest stworzony z myślą o rozgrywce z innymi graczami. Można się bawić zarówno z bliskimi znajomymi, jak i zupełnie obcymi osobami. To może się skończyć nową przyjaźnią albo… bombą w rękach. W końcu to gra imprezowa.

Oferta na darmowe What the Pak?! trwa tylko do poniedziałku 24 czerwca, do godziny 12:00. Po tym terminie gra wróci do swojej standardowej ceny. Jeśli więc szukasz czegoś, co rozkręci imprezę (i nie wymaga zbyt poważnego podejścia), warto dodać ten tytuł do swojej biblioteki. I to nawet jeśli jeszcze nie wiesz, kim są te dziwne stworki.

Źródło: Steam